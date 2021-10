Casper Ruud: «Per avere una grande carriera bisogna saper giocare su diverse superfici”

Casper Ruud ha iniziato la stagione con l’etichetta di specialista della terra battuta, ma nell’ultimo periodo le cose stanno cambiando. È vero che quattro dei suoi cinque titoli – nessuno ha vinto più trofei di lui nel 2021 – sono stati sulla terra battuta, ma il 10° classificato ATP continua a dimostrare che è capace di brillare ovunque. Per ora, è al terzo turno di Indian Wells.

“Non so se è il titolo più importante della mia carriera, ma volevo dimostrare che ero in grado di vincere un titolo sul cemento. Per avere una grande carriera bisogna saper giocare su diverse superfici. Ora ho già dei trofei su due superfici diverse, manca solo l’erba. Voglio vincere almeno un titolo anche su erba”, garantisce il giocatore norvegese.

Nella prima stagione di vera affermazione, che potrà anche finire con la partecipazione alle ATP Finals, Ruud mostra ambizione. “È una grande sensazione essere quello con più titoli. Ma i tornei che ho vinto non possono essere paragonati a quelli di Novak, Medvedev… mi bastava anche un solo titolo dei due . Ora è bello essere qui a Indian Wells, a competere all’aperto prima dei tornei europei indoor. Mi sto davvero godendo tutto quello che sta succedendo quest’anno, ma voglio ancora di più”.