Challenger Alicante: Il Tabellone Principale e di Quali. Tre azzurri nel Md. Roberto Marcora contro Feli Lopez

Challenger Alicante – Tabellone Principale – Hard

(1/WC) Lopez, Feliciano vs Marcora, Roberto

(WC) Nava, Emilio vs Grenier, Hugo

Geerts, Michael vs Borges, Nuno

Qualifier vs (7) Vilella Martinez, Mario

(3) Otte, Oscar vs Menendez-Maceiras, Adrian

Fabbiano, Thomas vs Ramanathan, Ramkumar

Jacquet, Kyrian vs Istomin, Denis

Qualifier vs (5) Popko, Dmitry

(8) Sousa, Joao vs Viola, Matteo

Qualifier vs (WC) Alvarez Varona, Nicolas

(Alt) Moreno De Alboran, Nicolas vs (Alt) Zverev, Mischa

Ferreira Silva, Frederico vs (4) Halys, Quentin

(6) Zuk, Kacper vs Gabashvili, Teymuraz

Qualifier vs (Alt) Miedler, Lucas

Lestienne, Constant vs Gojo, Borna

Kuhn, Nicola vs (2) Verdasco, Fernando

Challenger Alicante – Tabellone Qualificazione – Hard

(1) Rodriguez Taverna, Santiago Favs (Alt) Balaji, N.Sriram(Alt) Lawson, Alexvs (6) Hamou, Maxime

(2) Yevseyev, Denis vs (WC) Merida Aguilar, Daniel

(WC) Barreto Sanchez, Diego Augusto vs (7) Marek, Wojciech

(3) Nedelko, Ivan vs (Alt) Raja, Purav

(WC) Rincon, Daniel vs (8/Alt) Zhurbin, Alexander

(4) Orlov, Vladyslav vs (Alt) Galloway, Robert

(Alt) Patino, Luis vs (5) Kravchenko, Georgii

1. [2] Denis Yevseyevvs [WC] Daniel Merida Aguilar2. [WC] Diego Augusto Barreto Sanchezvs [7] Wojciech Marek3. [WC] Daniel Rinconvs [8/Alt] Alexander Zhurbin(non prima ore: 13:30)

Pista 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Santiago Fa Rodriguez Taverna vs [Alt] N.Sriram Balaji

2. [4] Vladyslav Orlov vs [Alt] Robert Galloway

3. [3] Ivan Nedelko vs [Alt] Purav Raja (non prima ore: 13:30)

Pista 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Alex Lawson vs [6] Maxime Hamou

2. [Alt] Luis Patino vs [5] Georgii Kravchenko