Challenger Napoli 2 – Ercolano: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tanti azzuri presenti

Challenger Napoli 2 – Ercolano – Terra Rossa – Tabellone Principale

(1) Coria, Federico vs (Alt) Arnaboldi, Andrea

(WC) Berrettini, Jacopo vs Guinard, Manuel

Qualifier vs Skatov, Timofey

Rola, Blaz vs (5) Griekspoor, Tallon

(4) Molcan, Alex vs (WC) Arnaldi, Matteo

Ajdukovic, Duje vs Cobolli, Flavio

Giustino, Lorenzo vs Serdarusic, Nino

Basic, Mirza vs (6) Martin, Andrej

(7) Zapata Miralles, Bernabe vs Pellegrino, Andrea

Muller, Alexandre vs (PR) Baldi, Filippo

Bourgue, Mathias vs Qualifier

Agamenone, Franco vs (3) Gaston, Hugo

(8) Hanfmann, Yannick vs (WC) Brancaccio, Raul

Qualifier vs Clarke, Jay

Qualifier vs Moroni, Gian Marco

Huesler, Marc-Andrea vs (2) Cecchinato, Marco

Challenger Napoli 2 – Ercolano – Terra Rossa – Tabellone Qualificazione

(1) Furness, Evanvs (WC) Del Carmine, Massimo JuniorWessels, Louisvs (7) Lopez San Martin, Alvaro

(2) Bonadio, Riccardo vs Darderi, Luciano

(WC) Gigante, Matteo vs (8) Misolic, Filip

(3) Ritschard, Alexander vs (Alt) Doumbia, Sadio

Weis, Alexander vs (6) Jianu, Filip Cristian

(4) Barranco Cosano, Javier vs Fonio, Giovanni

(WC) Tammaro, Mariano vs (5) Forejtek, Jonas

1. [WC] Matteo Gigantevs [8] Filip Misolic2. [2] Riccardo Bonadiovs Luciano Darderi3. [WC] Mariano Tammarovs [5] Jonas Forejtek(non prima ore: 14:00)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Evan Furness vs [WC] Massimo Junior Del Carmine

2. Louis Wessels vs [7] Alvaro Lopez San Martin

3. [4] Javier Barranco Cosano vs Giovanni Fonio (non prima ore: 14:00)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexander Weis vs [6] Filip Cristian Jianu

2. [3] Alexander Ritschard vs [Alt] Sadio Doumbia