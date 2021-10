Masters 1000 Indian Wells: Niente doppio per Berrettini-Sinner. La coppia dà forfait. Matteo in dubbio anche per il singolare di domani

Non ci sarà questa sera il doppio formato da Matteo Berrettini e Jannik Sinner ad Indian Wells.

La coppia italiana ha dato forfait pochi minuti fa contro Krawietz– Tecau per colpa di un problema al collo di Matteo. Ad affrontare il tedesco ed il rumeno sarà la coppia serba formata da Filip Krajinovic e Dusan Lajovic, entrati in tabellone come alternates.