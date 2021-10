Buone notizie sulle condizioni di salute di Erik Crepaldi: non è più in terapia intensiva

Arrivano ottime notizie sulle condizioni di salute di Erik Crepaldi a quasi un mese dall’incidente stradale nel quale il tennista vercellese rimase coinvolto all’altezza di Busonengo (Vercelli). Federica Prati, giocatrice e compagna di vita di Erik, ha pubblicato un aggiornamento sul proprio account Instagram comunicando che il trentunenne è uscito dalla terapia intensiva: “Sono molto felice di comunicare a tutti voi che Erik si è svegliato! Non è più in terapia intensiva! Parla, comunica, ricorda, muove braccia e gambe. Ora ci aspetta un gran lavoro di riabilitazione, ma Erik sappiamo come lo affronterà! A tutti un grazie di cuore per tutto l’affetto dimostratoci in queste lunghe settimane“.

La strada per il ritorno alla normalità è ancora molto lunga, come ricordato dalla stessa Federica Prati in alcune stories successive, ma un passo in avanti è stato compiuto. Forza Erik!