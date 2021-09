Incidente stradale per Erik Crepaldi: il tennista vercellese è in coma farmacologico

Brutto incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 16 settembre, per il vercellese Erik Crepaldi. Il tennista classe ’90, attualmente n.619 della classifica ATP in singolare ma con un best ranking al n.282 raggiunto nel settembre 2015, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un’altra vettura sulla Provinciale 230 all’altezza di Busonengo (Vercelli) e in questo momento si trova ricoverato, in coma farmacologico, presso l’Ospedale Maggiore di Novara, nel quale è stato trasferito dopo essere stato portato inizialmente all’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli dai soccorritori del 118 giunti sul luogo del sinistro.

Tuttora in prognosi riservata, il tennista verserebbe in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.