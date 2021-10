Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: Il programma di Venerdì 08 Ottobre 2021. In campo 4 azzurri e la coppia Berrettini-Sinner

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Petra Martic vs [2] Iga Swiatek

2. Marta Kostyuk vs [11] Simona Halep

3. [Q] Cem Ilkel vs Jenson Brooksby

4. [17/WC] Emma Raducanu vs Aliaksandra Sasnovich (non prima ore: 03:00)

5. [WC] Andy Murray vs Adrian Mannarino

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Denis Kudla vs [Q] Alejandro Tabilo

2. Kevin Anderson vs Jordan Thompson

3. Madison Keys vs [9] Anastasia Pavlyuchenkova (non prima ore: 00:00)

4. [WC] Jack Sock vs John Millman (non prima ore: 03:00)

5. [23] Leylah Fernandez vs Alizé Cornet (non prima ore: 05:00)

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Federico Delbonis vs Yoshihito Nishioka

2. Magda Linette vs [27] Victoria Azarenka

3. [8] Belinda Bencic vs Shelby Rogers

4. Federico Coria vs Brandon Nakashima (non prima ore: 03:00)

5. Marton Fucsovics vs Gianluca Mager

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tereza Martincova vs [4] Elina Svitolina

2. [WC] Holger Vitus Nodskov Rune vs [Q] Ernesto Escobedo

3. Albert Ramos-Vinolas vs Lorenzo Musetti

4. [7] Petra Kvitova vs Arantxa Rus (non prima ore: 03:00)

5. Sloane Stephens vs [19] Jessica Pegula

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz

2. [5] Kevin Krawietz / Horia Tecau vs Matteo Berrettini / Jannik Sinner

3. Lloyd Harris / Diego Schwartzman vs [WC] Steve Johnson / Sam Querrey

4. [Q] Aleksandar Vukic vs Pablo Andujar (non prima ore: 03:00)

5. Egor Gerasimov vs [Q] Christopher Eubanks

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [25] Veronika Kudermetova vs Liudmila Samsonova

2. Su-Wei Hsieh vs [24] Jelena Ostapenko

3. Irina-Camelia Begu vs [31] Jil Teichmann

4. [13] Elena Rybakina vs Yulia Putintseva (non prima ore: 03:00)

5. [4] Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk vs [DA SR] Heather Watson / Saisai Zheng

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aslan Karatsev / Andrey Rublev vs Alex de Minaur / Reilly Opelka

2. Cameron Norrie / Luke Saville vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

3. Roberto Bautista Agut / Alejandro Davidovich Fokina vs Sander Gille / Joran Vliegen

4. Pedro Martinez vs [Q] Roberto Marcora (non prima ore: 03:00)

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [32] Sorana Cirstea vs Misaki Doi

2. [14] Elise Mertens vs [LL] Jasmine Paolini

3. Makoto Ninomiya / Sabrina Santamaria vs Kirsten Flipkens / Sara Sorribes Tormo

4. [WC] Amanda Anisimova / Dayana Yastremska vs [2] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens (non prima ore: 03:00)

5. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Viktorija Golubic / Jil Teichmann

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dominik Koepfer vs Emil Ruusuvuori

2. Jan-Lennard Struff vs Daniel Elahi Galan

3. Facundo Bagnis vs [Q] Emilio Gomez