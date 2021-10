Petra Kvitova chiude la stagione dopo Indian Wells. Niente Billie Jean King Cup a Praga

Petra Kvitova, che non ha più molte possibilità di qualificarsi per le Finals WTA di Guadalaraja, ha dichiarato ad Indian Wells che il WTA 1000 californiano sarà l’ultimo torneo della sua stagione, confermando così che non giocherà le finali della Billie Jean King Cup in programma nella capitale del suo paese, Praga nel prossimo mese di Novembre.

La ceca esausta da una stagione impegnativa, preferisce prendersi una pausa per tornare fresca in Australia a gennaio. Per ora, cercherà di finire bene ad Indian Wells la stagione 2021.