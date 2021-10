Una Domenica Tricolore

Il 2021 è stato un anno di crescita è successo per il tennis italiano.

Tanti i successi in ATP, CHALLENGER E ITF.

I più vincenti sono stati Berrettini, Sinner, Sonego e, nei Challenger, Agamenone (sono 2 le sue vittorie su 7 complessive). Una domenica come questa, però, non si era mai verificata.

Ben 6 italiani in finale in tutte le principali competizioni.

JANNICK SINNER finalista nell’ATP 250 di Sofia

PELLEGRINO E TRAVAGLIA finalisti negli ATP CHALLENGER di Lisbona e Sibiu.

MATTEO ARNALDI e LORENZO ROTTOLI finalisti nei tornei ITF a Skopje e Il Cairo

Infine in campo femminile Giulia GATTO MONTICONE finalista a Budapest in un ITF M25.

Al di là dei meriti individuali è il movimento italiano che si sta imponendo a livello Internazionale, con un ricambio generazionale che fa ben sperare per il futuro.

Nessuna Nazione al mondo ha potuto assistere ad altrettante finali di propri atleti nella stessa settimana.

Con il 10 posto nella RACE ATP, 9 effettivo visto che Nadal non giocherà più quest’anno, SINNER potrebbe far ottenere la ciliegina sulla torta di questa annata soddisfacente con la partecipazione di 2 ITALIANI agli ATP FINALS di Torino. Mai accaduto prima.

Allora BUONA DOMENICA TRICOLORE E FORZA ITALIA





Domenico Di Conza