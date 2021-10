Challenger Napoli: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Alle 10 si inizia con l’azzurro Ocleppo

Tennis Napoli Cup, sorteggiato il tabellone Principale delle qualificazioni delle Tennis Napoli Cup, domani il primo turno con otto incontri in programma dalle ore 10 e ben nove azzurri al via.

Stefano Travaglia guida il seeding del Main Draw. Primo turno contro il turco Kirkin.

Tennis Napoli Cup, domani alle 10 via agli otto incontri del torneo di qualificazione, validi per i primo turno. Sul campo centrale Carlo D’Avalos esordirà l’azzurro Ocleppo contro Braynin (Ucraina) mentre sul campo Fabrizio Gasparini, Maestrelli affronta in un derby tutto italiano Passaro. A seguire scenderanno in campo anche gli altri italiani Bastia, Brancaccio, Miceli, Forti, Peluso, Virgili. Lunedì sigiocheranno poi gli ultimi quattro incontri che determineranno i quattro tennisti qualificatial tabellone principale, che prenderà il via sempre lunedì.

CHALLENGER Napoli 1 (Italia) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Travaglia, Stefano vs Kirkin, Ergi

De Jong, Jesper vs Cobolli, Flavio

Agamenone, Franco vs Vavassori, Andrea

(WC) Arnaldi, Matteo vs (6) Giannessi, Alessandro

(4) Griekspoor, Tallon vs Qualifier

Ritschard, Alexander vs Forejtek, Jonas

(PR) Baldi, Filippo vs Zeppieri, Giulio

(Alt) Zekic, Miljan vs (7) Moroni, Gian Marco

(5) Kolar, Zdenek vs Serdarusic, Nino

Qualifier vs Qualifier

(WC) Berrettini, Jacopo vs Pellegrino, Andrea

(WC) Nardi, Luca vs (3) Hanfmann, Yannick

(8) Giustino, Lorenzo vs Bonadio, Riccardo

Blancaneaux, Geoffrey vs Basic, Mirza

Ajdukovic, Duje vs Furness, Evan

Qualifier vs (2) Martin, Andrej

CHALLENGER Napoli 1 (Italia) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Forti, Francescovs Apostol, Bogdan Ionut(WC) Bastia, Emanuelevs (8) Tsitsipas, Petros

(2) Brancaccio, Raul vs (Alt) Virgili, Augusto

(WC) Peluso, Lorenzo vs (6) Jecan, Alexandru

(3/PR) Benchetrit, Elliot vs (Alt) Miceli, Marco

(WC) Maestrelli, Francesco vs (7) Passaro, Francesco

(4) Ocleppo, Julian vs (Alt) Braynin, Aleksandr

(Alt) Cornea, Victor Vlad vs (5) Madaras, Dragos Nicolae

1. [4] Julian Ocleppovs [Alt] Aleksandr Braynin2. [WC] Emanuele Bastiavs [8] Petros Tsitsipas3. [WC] Lorenzo Pelusovs [6] Alexandru Jecan

Campo Fabrizio Gasparini – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Francesco Maestrelli vs [7] Francesco Passaro

2. [1] Francesco Forti vs Bogdan Ionut Apostol

3. [2] Raul Brancaccio vs [Alt] Augusto Virgili

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3/PR] Elliot Benchetrit vs [Alt] Marco Miceli

2. [Alt] Victor Vlad Cornea vs [5] Dragos Nicolae Madaras