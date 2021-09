Il surreale servizio di Corentin Moutet (Video)

Corentin Moutet è uno dei giocatori più particolari del circuito. Con un carattere irascibile e un’attitudine all’essere estroso, il francese non passa inosservato in ogni torneo a cui partecipa.

Anche se ha deciso di non giocare nell’ATP 250 di Sofia, è sceso di una categoria per giocare il Challenger di Orleans nel suo paese. Come risultato, ha battuto il russo Roman Safiullin 6-4, 2-6, 7-6(7) al secondo turno. Tuttavia questa partita sarà ricordata per il servizio fallito – totalmente surreale – che ha tentato: di rovescio e con la parte esterna della racchetta. Logicamente, la palla non ha nemmeno raggiunto la rete.