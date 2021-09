ATP 250 San Diego: Fabio Fognini e Salvatore Caruso subito eliminati

Esordio amaro per Fabio Fognini e Salvatore Caruso nel primo turno del torneo ATP 250 di San Diego.

Nella notte italiana il 34enne di Arma di Taggia, n.32 del ranking, è stato battuto in rimonta per 67(5) 61 75, dopo oltre due ore e un quarto di battaglia, dallo statunitense Brandon Nakashima, 20enne di San Diego, n.85 ATP, in tabellone grazie ad una wild card. Per il ligure è costato caro qualche doppio fallo di troppo (11 contro un solo ace).

Nel terzo e decisivo set Fognini prendeva un break di vantaggio (2-0) ma si è fatto riagguantare nel quarto gioco (2-2) e nel sesto ha dovuto salvare un’altra palla-break (3-3). Anche nel decimo game ne ha annullate due – altrettanti match-point – ad un Nakashima scatenato ma nel dodicesimo l’impresa non gli è riuscita e lo statunitense ha chiuso 7-5 per la gioia del pubblico.

Out anche Salvatore Caruso. Il 28enne siciliano di Avola, n.128 del ranking, promosso dalle qualificazioni, ha ceduto per 64 76(2), in un’ora e 42 minuti di gioco, all’altro statunitense Taylor Fritz, 23enne californiano di Rancho Santa Fe, n.39 ATP.

ATP ATP San Diego Fognini F. Fognini F. 7 1 5 Nakashima B. Nakashima B. 6 6 7 Vincitore: Nakashima B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Nakashima B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 2-3 → 3-3 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Fognini F. 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Nakashima B. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Fognini F. 0-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Nakashima B. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Fognini F. 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Nakashima B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Nakashima B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Nakashima B. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1 Aces 811 Double Faults 263%(77/122)1st Serve 51%(44/87)65%(50/77)1st Serve Points Won 80%(35/44)42%(19/45)2nd Serve Points Won 63%(27/43)64%(9/14)Break Points Saved 67%(2/3)16 Service Games Played 1520%(9/44)1st Serve Return Points Won 35%(27/77)37%(16/43)2nd Serve Return Points Won 58%(26/45)33%(1/3)Break Points Converted 36%(5/14)15 Return Games Played 1657%(69/122)Service Points Won 71%(62/87)29%(25/87)Return Points Won 43%(53/122)45%(94/209)Total Points Won 55%(115/209)

ATP ATP San Diego Caruso S. Caruso S. 4 6 Fritz T. Fritz T. 6 7 Vincitore: Fritz T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Fritz T. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Caruso S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Fritz T. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Caruso S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Fritz T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Caruso S. 15-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Fritz T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Caruso S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Fritz T. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Fritz T. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5 Aces 105 Double Faults 255%(45/82)1st Serve 56%(35/62)71%(32/45)1st Serve Points Won 97%(34/35)57%(21/37)2nd Serve Points Won 59%(16/27)67%(2/3)Break Points Saved 0%(0/0)11 Service Games Played 113%(1/35)1st Serve Return Points Won 29%(13/45)41%(11/27)2nd Serve Return Points Won 43%(16/37)0%(0/0)Break Points Converted 33%(1/3)11 Return Games Played 1165%(53/82)Service Points Won 81%(50/62)19%(12/62)Return Points Won 35%(29/82)45%(65/144)Total Points Won 55%(79/144)