McEnroe duro con l’ATP per il trattamento subito dalla Laver Cup

Bilancio positivo nonostante tutto, ma con un asterisco. John McEnroe si è presentato in conferenza stampa dopo la fine della Laver Cup 2021 con il sapore amaro della sconfitta, l’orgoglio dei suoi giocatori e la ferma insoddisfazione per l’atteggiamento dell’ATP verso questa competizione. Per il leggendario giocatore americano, il fatto che ci siano tornei in competizione mentre si svolge questo evento, che vorrebbe raggiungere il livello di impatto della Ryder Cup nel golf, è una chiara mancanza di rispetto per il torneo e ha un impatto negativo sul suo sviluppo.

“Abbiamo combattuto al meglio, ci sono state partite serrate, abbiamo provato di tutto fino alla fine, ma gli europei avevano una squadra incredibile. Penso però che avremmo potuto mettergli maggiore pressione. Abbiamo perso alcuni tie-break, ma abbiamo dato il nostro meglio in ogni momento. Sono orgoglioso di questi ragazzi.

La cosa di Zverev è tremenda, mi fa venire il mal di testa vedere che è stato fondamentale nelle quattro edizioni in cui ci hanno battuto. Dal mio punto di vista, abbiamo perso partite che pensavo avremmo vinto, ma ci sono stati giocatori che hanno giocato ad un livello stellare. Non credo di aver mai visto Ruud giocare al livello di come ha giocato il primo giorno, Medvedev sta ancora andando forte dopo gli US Open. Non abbiamo nulla da rimproverarci. Continuerò a cercare di far vincere questo gruppo”.

Il futuro della Laver Cup

“L’organizzazione è stata eccellente, ci hanno trattato di nuovo in prima classe, tutti i dettagli sono stati curati. Questo evento è incredibile, penso che la partecipazione di Roger possa essere fondamentale, ma l’ATP sta facendo un errore non spingendo l’evento con forza e facendo giocare altri tornei nella stessa settimana. Se volete che questo evento diventi una specie di Ryder Cup, dovete darle tutta la ribalta possibile. L’unica cosa che cambierei è la superficie, ci ha danneggiato enormemente e penso che se sei in casa devi avere un certo margine di manovra nel decidere la superficie”.

“Tutto quello che abbiamo sperimentato con i Big 3 è stato spettacolare. Ora stiamo per entrare in una nuova fase, abbiamo bisogno di trasmettere questo alla gente e far loro capire che una fase emozionante sta nuovamente arrivando, con più tennisti in lotta per la gloria, ma è molto difficile paragonarli a quei tre mostri”.