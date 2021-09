John Isner difende la Laver Cup

John Isner ha espresso il suo stupore e la sua indignazione per quello che considera un trattamento totalmente ingiusto da parte di alcuni media sulla Laver Cup.

Il giocatore americano è molto appassionato dell’evento e lo ha detto nella sua riflessione finale dopo la conclusione del torneo. “Continueremo a lottare per vincere questo torneo, che è molto speciale per tutti noi. Speriamo di poter continuare con McEnroe come capitano e ci saranno sicuramente molte altre edizioni di questo evento. Trovo incredibile che ci siano dei media che vogliono delegittimare questo torneo. Non voglio iniziare a twittare o parlare sui social media, ma vedo cose che mi sorprendono. Questa non è un’esibizione e non siamo qui per una passeggiata in famiglia, ci teniamo molto a questo torneo e ne siamo entusiasti. Fa schifo aver perso di nuovo”, ha concluso.