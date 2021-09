Challenger Lisbona: Il Tabellone Principale e di Quali. 7 azzurri nel Md e 4 nelle quali

CHALLENGER Lisbon (Portogallo) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Monteiro, Thiago vs Muller, Alexandre

Sijsling, Igor vs Pellegrino, Andrea

Ferreira Silva, Frederico vs Lamasine, Tristan

Zeppieri, Giulio vs (7) Giannessi, Alessandro

(4) Martin, Andrej vs Cid Subervi, Roberto

(WC) Oliveira, Goncalo vs (WC) Araujo, Pedro

(PR) Benchetrit, Elliot vs Lestienne, Constant

Qualifier vs (5) Milojevic, Nikola

(6) Stebe, Cedrik-Marcel vs Qualifier

Geerts, Michael vs Borges, Nuno

Haase, Robin vs Baldi, Filippo

Forti, Francesco vs (3) Gaston, Hugo

(8) Popko, Dmitry vs Giustino, Lorenzo

Arnaboldi, Andrea vs Qualifier

Domingues, Joao vs (WC) Cacao, Tiago

Qualifier vs (2) Daniel, Taro

CHALLENGER Lisbon (Portogallo) – Tabellone Quali, terra battuta

(1) Uchida, Kaichi vs Bobrov, Bogdan

(WC) Rocha, Henrique vs (5) Hassan, Benjamin

(2) Heyman, Christopher vs Gerch, Lucas

Michalski, Daniel vs (8) Fonio, Giovanni

(3) Bega, Alessandro vs Berrettini, Jacopo

(Alt) Bortolotti, Marco vs (7) Fanselow, Sebastian

(4) Rodriguez Taverna, Santiago Fa vs (WC) Morais, Diogo

(WC) Faria, Luis vs (6) Heller, Peter

COURT LISBOA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Marco Bortolotti vs [7] Sebastian Fanselow

2. [2] Christopher Heyman vs Lucas Gerch

3. Daniel Michalski vs [8] Giovanni Fonio

4. [1] Kaichi Uchida vs Bogdan Bobrov