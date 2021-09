ATP 250 Sofia: Il Tabellone di Quali. Cecchinato e Seppi al via

ATP 250 Sofia (Bulgaria) – Tabellone Qualificazione, cemento (al coperto)

(1) Martinez, Pedro vs (WC) Ivanov, Simon Anthony

Cressy, Maxime vs (6) Majchrzak, Kamil

(2) Cecchinato, Marco vs Marchenko, Illya

Zuk, Kacper vs (7) Machac, Tomas

(3) Seppi, Andreas vs Ilkel, Cem

(WC) Donski, Alexander vs (8) Rodionov, Jurij

(4) Gerasimov, Egor vs Donskoy, Evgeny

Celikbilek, Altug vs (5) Galan, Daniel Elahi

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Alexander Donski vs [8] Jurij Rodionov

2. [1] Pedro Martinez vs [WC] Simon Anthony Ivanov

3. [4] Egor Gerasimov vs Evgeny Donskoy

4. [2] Marco Cecchinato vs Illya Marchenko

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Andreas Seppi vs Cem Ilkel

2. Maxime Cressy vs [6] Kamil Majchrzak

3. Altug Celikbilek vs [5] Daniel Elahi Galan

4. Kacper Zuk vs [7] Tomas Machac