Jeremy Chardy termina la stagione dopo una brutta reazione al vaccino

In un momento in cui il circuito ATP – e i tornei e i paesi – continuano a incoraggiare i giocatori a vaccinarsi (e ce ne sono ancora molti che mancano tra i primi 100…), questo venerdì si è avuto notizia di una rara reazione avversa di un giocatore al vaccino. Si tratta d Jeremy Chardy, che ha rivelato che ha messo fine alla sua stagione 2021 a causa delle complicazioni che ha avuto per i postumi del vaccino che ha effettuato di recente.

“Da quando ho fatto il vaccino ho un problema, mi sento in difficoltà fisica. Quindi non posso allenarmi, non posso giocare.

È frustrante perché ho iniziato l’anno molto bene, stavo giocando davvero bene. E poi sono andato ai Giochi, dove mi sentivo anche molto bene. E ora la mia stagione è ferma e non so quando riprenderò. È frustrante, soprattutto perché non mi restano dieci anni per giocare. Improvvisamente, ora mi pento di aver fatto il vaccino, ma non potevo saperlo.

Ho 35 anni a febbraio, quindi in questo momento potrei essere un po’ negativo, ma è la prima volta che penso che la prossima stagione potrebbe essere la mia ultima. Ci penso… È difficile perché mi stavo divertendo e volevo giocare più a lungo“.

“Ho consultato due medici, ho fatto diversi test e ora so che la cosa più importante di tutte è prendersi cura di me stesso in questo momento. Preferisco fermarmi per un po’ e assicurarmi di risolvere questo problema piuttosto che spingere senza alcun bisogno. Voglio tornare in campo senza alcun problema di salute”, ha detto in un’intervista al quotidiano ‘L’Equipe’.