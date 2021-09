Cristian Garín si separa da Franco Davin. Il cileno è in crisi di risultati

Il numero 17 del mondo Cristian Garín ha annunciato la fine della sua collaborazione con l’allenatore argentino Franco Davin, che in passato ha guidato tennisti come Gastón Gaudio, Juan Martín Del Potro e Fabio Fognini.

Garin, che ha consolidato la sua posizione in top 20 del mondo nella prima metà del 2021, ha subito un crollo della forma negli ultimi mesi – non ha vinto due partite di fila da Wimbledon – e ha deciso che la cosa migliore per la sua carriera sarebbe stata quella di cambiare allenatore. Garin e Davin hanno lavorato insieme per meno di un anno…