Tsitsipas: “Medvedev ha un gioco unidimensionale. Toilette break? Amo prendermi il mio tempo”

Stefanos Tsitsipas è intervenuto nel programma tv To Proino, show mattutino condotto da Giorgios Laigkas e trasmesso su Ant1 in Grecia. Tra le varie chiacchiere su molti temi generali e attualità del suo paese, Stefanos ha risposto anche ad alcuni temi “caldi” dell’attività tennistica, tra cui i tanto discussi Toilette break che stanno spingendo l’ATP a rivedere il regolamento in modo più restrittivo. Ecco alcuni passaggi del pensiero di Stefanos, che “ne ha” anche per Daniil Medvedev e la campagna vaccinale.

“Sono una persona che ama prendersi il tempo per certe cose. Per me è importante, non voglio affrettarmi, non tanto come fanno le donne ma in bagno mi prendo il mio tempo. Non è uno stratagemma per rompere il ritmo al mio avversario. Sono uscito dal campo per una sosta in bagno anche quando avevo appena vinto un set 6-0, non credo che sia stato molto buono per me e l’ho fatto anch’io, quindi non è davvero dannoso come tanti affermano. Parlare al telefono con mio padre mentre sono in bagno? Sì, nei miei sogni…”

“Medvedev? Non direi che il suo gioco è noioso, semmai è unidimensionale. È molto coerente, è un avversario molto difficile. Mi sorprende che riesca a raggiungere questi risultati giocando questo stile di tennis. Daniil è il miglior giocatore del momento, lo ha dimostrato con i suoi risultati. Anche Zverev quest’estate è stato fortissimo”.

“Non ho mai promosso la campagna di vaccinazione ma nemmeno sono stato contro o mi sono schierato tra i no-vax. Non sono contrario, semplicemente non vedo un motivo per cui qualcuno della mia fascia d’età debba essere vaccinato. Voglio vedere una versione migliore del vaccino, che darà più vantaggi che svantaggi. Sostengo chiunque voglia vaccinarsi. Non sono un medico, sono un tennista. La mia opinione non è certamente la più informata quando si tratta di questioni mediche. Sono più bravo con le domande sul tennis. Molto probabilmente mi vaccinerò entro la fine dell’anno, così potrò tornare ad una vita sociale piena”.

“Il mio gioco? Credo di essere uno dei migliori, ma devo sempre dimostrarlo in campo. Dopo Roland Garros ci sono avversari che hanno giocato meglio di me, ma non necessariamente sono migliori di me. Devo fare meglio e di più su altre superfici oltre alla terra battuta, quest’anno mi è mancato questo”.

“Non vedo per me un allenatore migliore di mio padre. È vero, è un autodidatta e non è stato un giocatore professionista, ma ne sono sicuro al 100%”.

Tsitsipas si conferma senza peli sulla lingua anche in quest’intervista, con parole che certamente faranno discutere. Curiose soprattutto quelle relative alla valutazione del gioco di Medvedev che, a detta dei principali addetti ai lavori, è tutt’altro che unidimensionale e trova proprio della tattica, nella varietà, nei cambi di ritmo e nelle improvvise accelerazioni dopo grandi difese il suo punto di forza.

