WTA 125 Columbus: Il Tabellone Principale, Qualificazioni e di Doppio. Nessuna azzurra presente

WTA 125 Columbus – Tabellone Principale

(1) Ann Li vs Lizette Cabrera

Rebecca Marino vs Harriet Dart

Coco Vandeweghe vs (WC) Peyton Stearns

Caroline Dolehide vs (6) Renata Zarazua

(3) Madison Brengle vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Maddison Inglis vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Mariam Bolkvadze vs Kurumi Nara

En-Shuo Liang vs (8) Xinyu Wang

(5) Lauren Davis vs Usue Maitane Arconada

(WC) Katrina Scott vs Katie Volynets

(WC) Elsa Jacquemot vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Asia Muhammad vs (4) Saisai Zheng

(7) Beatriz Haddad Maia vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Francesca Di Lorenzo

Jamie Loeb vs Hailey Baptiste

(WC) Elvina Kalieva vs (2) Nuria Parrizas Diaz

WTA 125 Columbus – Tabellone Quali

(1) Priscilla Honvs Rebeca PereiraBarbara Gaticavs (6) Dalila Jakupovic(2) Mai Hontamavs Eleana Yu(WC) Irina Cantos Siemersvs (7) Alexa Glatch

(3) Alycia Parks vs (SR) Louisa Chirico

(WC) Lucia Marzal Martinez vs (8) Ulrikke Eikeri

(4) Whitney Osuigwe vs (SR) Victoria Duval

Kyoka Okamura vs (5) Danielle Lao

WTA 125 Columbus – Tabellone Doppio

(1) Ingrid Neelvs (1) Bye / Sabrina SantamariaXinyu Wangvs Saisai Zheng/ Bye(4) En-Shuo Liangvs (4) Bye / Rebecca Marino(WC) Eleana Yu/ Elsa Jacquemotvs Rebeca Pereira/ Barbara Gatica

Dalila Jakupovic / Nuria Parrizas Diaz vs (WC) Luna Dormet / Lucia Marzal Martinez

Bye vs (3) Jamie Loeb / Asia Muhammad

Renata Zarazua / Mariam Bolkvadze vs Kyoka Okamura / Maddison Inglis

Bye vs (2) Elixane Lechemia / Ulrikke Eikeri