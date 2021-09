Challenger Braga: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 5 azzurri nel Md e1 nelle quali

Challenger BRAGA , Portugal (CL) /80 (€) – Tabellone Principale

(1) Monteiro, Thiago vs Qualifier

(WC) Cacao, Tiago vs Ortega-Olmedo, Roberto

(PR) De Loore, Joris vs Arnaboldi, Andrea

Kwiatkowski, Thai-Son vs (7) Ferreira Silva, Frederico

(3) Gaston, Hugo vs Barranco Cosano, Javier

(WC) Araujo, Pedro vs (WC) Faria, Luis

De Jong, Jesper vs Domingues, Joao

Qualifier vs (6) Giannessi, Alessandro

(5) Stebe, Cedrik-Marcel vs Pellegrino, Andrea

Sijsling, Igor vs Vrbensky, Michael

Zeppieri, Giulio vs Qualifier

Borges, Nuno vs (4) Milojevic, Nikola

(8) Diez, Steven vs Qualifier

Collarini, Andrea vs Elias, Gastao

Haase, Robin vs Cid Subervi, Roberto

(PR) Baldi, Filippo vs (2) Daniel, Taro

Challenger BRAGA , Portugal (CL) /80 (€) – Tabellone Quali

(1) Svrcina, Daliborvs Bobrov, Bogdan(WC) Gomes, Miguelvs (7) Heller, Peter

(2) Moreno De Alboran, Nicolas vs Michalski, Daniel

Rodriguez Taverna, Santiago Fa vs (5) Nava, Emilio

(3) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (WC) Rocha, Henrique

(WC) Faria, Jaime vs (8) Fanselow, Sebastian

(4) Uchida, Kaichi vs Berrettini, Jacopo

(PR) Vanneste, Jeroen vs (6) Rybakov, Alex