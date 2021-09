WTA Portoroz: Prima finale in carriera nel circuito maggiore per Jasmine Paolini (domani live alle 17 su Supertennis)

Jasmine Paolini vola in finale nel torneo WTA 250 di Portoroz.

La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.87 WTA (best ranking eguagliato), ha sconfitto in semifinale la kazaka Yulia Putintseva, 26enne di origini russe (è nata a Mosca), n.44 del ranking e 2 del seeding con il risultato di 16 63 64 dopo 2 ore e 15 minuti di partita.

Per l’azzurra si tratta della prima finale in carriera nel circuito maggiore.

Domani sfiderà in finale Alison Riske (3)

Jasmine dopo aver perso la prima frazione per 6 a 1, nel secondo set dal 2 a 3, senza break piazzava un micidiale parziale di quattro game consecutivi conquistando il secondo set per 6 a 3.

Nel terzo e decisivo set l’azzurra partiva subito bene portandosi sul 3 a 0, grazie al break nel secondo gioco poi sul 4 a 1 e andava a servire per il match sul 5 a 3 ma cedeva a 30 il turno di battuta.

Sul 5 a 4 però l’azzurra toglieva ancora una volta il servizio alla kazaka (a 15) e portava a casa la frazione e la partita per 6 a 4.

La finale sarà trasmessa in diretta dalle 17 su Supertennis.