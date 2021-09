ATP 250 Nur Sultan: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di due azzurri

ATP 250 Nur-Sultan (Kazakistan) – Tabellone Qualificazione, cemento

Il programma di domani

Center Court – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 12:00)

1. [WC] Simon Anthony Ivanov vs [8] Dmitry Popko

2. [WC] Grigoriy Lomakin vs [7] Elias Ymer

3. [Alt] Denis Yevseyev vs [5] Illya Marchenko

4. [4] Evgeny Donskoy vs Andrea Vavassori

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 12:00)

1. [1] Jurij Rodionov vs Matthew Ebden

2. [2] Maxime Cressy vs Bernard Tomic

3. [3] Marc Polmans vs Gian Marco Moroni

4. Pavel Kotov vs [6] Kacper Zuk