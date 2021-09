ATP sta lavorando su nuove regole per Toilette breaks e medical time out

Viste le recenti ed aspre diatribe sui Toilette break e anche sui Medical time out in campo, l’ATP starebbe lavorando ad una modifica sostanziale del regolamento per migliorare la situazione, fugando dubbi e cercando così di arginare le polemiche. Questo riporta l’agenzia di stampa Reuters, citando fonti interne alla stessa ATP. Non è stato comunicato altro in merito, solo l’idea di rendere la norma chiara ed inequivocabile, per stroncare sul nascere eventuali risse verbali tra i giocatori e soprattutto l’uso non propriamente sportivo delle interruzioni di gioco, che siano per una sosta fisiologica “troppo lunga” o per un intervento del medico durante un cambio di campo.

Si parla di un possibile annuncio in autunno, per entrare a regime con le nuove regole già dal prossimo gennaio, all’avvio della stagione 2022.

Molti giocatori (e pubblico incluso) avevano aspramente criticato il comportamento di Stefanos Tsitsipas, reo di usare toilette break molto lunghi e di farlo più per interrompere il ritmo al rivale che per reale necessità. In realtà, Tsitsipas si è comportato nei limiti del regolamento, che non è chiaro e quindi lascia libertà di interpretazione ai Referee dei tornei. Su questo dovrebbe lavorare l’ATP e diciamo anche WTA e ITF, per rendere univoca la regola e cancellare polemiche e comportamenti anti sportivi.

Nell’eventuale rinnovamento, sarebbe corretto sottolineare un altro aspetto, fin qua non applicato correttamente: il giocatore che esce dal campo non deve portare con sé assolutamente niente. Se si cambia abbigliamento, solo l’indumento. Al contraro, sia Djokovic che Tsitsipas in più occasioni sono usciti dal campo con una borsa. Questo non sarebbe consentito, per il regolamento attuale.

Il tema medical time out è persino più spinoso… difficile che un arbitro possa valutare l’entità di un problema, a meno che non sia evidente o cruento (ferita, storta di una caviglia, ecc). Qua serve una scelta “politica”: per non lasciare ombra di dubbio, una opzione potrebbe essere quella di consentire l’intervento in campo del trainer solo in casi di problemi evidenti e inequivocabili. Però si apre un ginepraio sulla tutela del giocatore… Non è una tema facile, e nemmeno tra i giocatori c’è unità di venute in merito.

Marco Mazzoni