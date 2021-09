Rafael Nadal rompe il silenzio: ” Sono sempre positivo e apprezzo la fortuna che ho”

Rafael Nadal sta già guardando avanti alla prossima stagione, tenendo presente che l’attuale numero 6 del ranking ATP non giocherà più nel 2021 a causa di un infortunio cronico al piede sinistro. Il campione spagnolo ha ora rotto il silenzio e ha assicurato che vuole reagire rapidamente a questa situazione che non era ovviamente nei suoi piani.

“Quello che era in programma era di giocare Wimbledon, le Olimpiadi e gli US Open. Non era nel piano essere zoppo a quel punto della stagione! Sono stato zoppo per qualche giorno. Ma i programmi sono fatti per non essere seguiti alla lettera. Bisogna adattarsi e accettare le cose come vengono. Ho vissuto cose fantastiche, più grandi di quanto avessi mai sognato e altre più complicate, ma ho sempre trovato il modo di uscirne. Le cose sono più complicate ora perché gioco ormai da tanto tempo, ma sono positivo e apprezzo la fortuna che ho”.

Nadal non nasconde, tuttavia, che ancora non si sente completamente bene, anche perché, non molto tempo fa, ha condiviso una fotografia mentre era sulle stampelle. “Sto migliorando, ma sto bene. Un po’ dolorante al piede. Questa fase è un po’ complicata a livello personale e professionale, ma ho la volontà di migliorare e affrontare un processo che sarà difficile e doloroso. Devo dare tutto e lottare di nuovo per quello che voglio. Sono determinato”, ha garantito.