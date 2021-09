Gilles Cervara: “Ecco la strategia che avevamo preparato per sconfiggere Djokovic”

Uno dei principali meriti di Daniil Medvedev nella vittoria su Novak Djokovic a US Open è stato l’aver disputato una partita eccellente sul piano tattico. Scelte corrette, ben eseguite sino alla fine, che l’hanno portato ad alzare la prima coppa di uno Slam sconfiggendo l’avversario più forte in assoluto. Ne ha parlato il suo coach, Gilles Cervara, che in una breve intervista ha rivelato i piani pre partita del russo e l’importanza di uno scatto mentale sul lato della “ferocia” agonistica.

“Dopo la finale di Melbourne, abbiamo avuto la sensazione che Daniil non avesse quel fuoco interiore che aiuta il suo gioco a essere più esplosivo, soprattutto contro un giocatore come Novak” afferma Cervara. “Questo era qualcosa che doveva cambiare in questa finale per portarlo ad un altro livello. La nostra sensazione era che Daniil fosse pronto e preparato per competere al suo massimo ed essere il più forte. Direi che la chiave di tutto è stata nella parte mentale, nell’energia che ha messo in campo“.

Ecco il focus tecnico: “Per quanto riguarda il gioco, abbiamo messo a punto un paio di strategie. La principale era giocare maggiormente verso il centro del campo, palleggiare senza aprire troppo l’angolo per non correre molto da un lato all’altro. Questa non è magia, può sembrare facile a dirsi ma non affatto facile da mettere in pratica. Devi giocare al massimo livello e avere qualità nei tuoi colpi. Inoltre era indispensabile essere pronti a cambiare questa strategia durante la partita perché Novak si poteva adattare. Devi essere attento e sapere cosa devi fare in ogni momento. Daniil aveva diverse strategie per diverse situazioni. Servire bene era l’altra chiave e ha servito benissimo”.

Chiedono a Cervara sul finale di partita, quando Daniil ha commesso doppi falli sui match point. Un momento di tensione altissima che ha rischiato di bloccare il russo. “Mi ha confessato che alla fine della partita iniziava ad avere dei crampi. Quel momento è stato molto duro a causa della pressione, devi essere bravo trovare subito le forze per superarlo. Fortunatamente, ha trovato un modo per vincere”.

Secondo il suo coach, Medvedev dopo questo successo potrebbe spiccare definitivamente il volo, toccando un livello di gioco ancora superiore: “Sconfiggere Novak in uno Slam è qualcosa di molto grande e, soprattutto, farlo in una finale e in quella finale ancor di più. Spero e mi auguro che questa vittoria lo porti ad un altro livello, ha ancora margine per crescere e diventare ancora più forte”.

Marco Mazzoni