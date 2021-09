Les Petits As: Federico Cinà sconfitto in finale nel prestigioso torneo Under 14

Sfiorata l’impresa azzurra a “Les Petits As“, il torneo internazionale under 14 più importante del panorama tennistico mondiale, la cui edizione del 2021 è andata in scena la scorsa settimana sui campi in cemento indoor di Tarbes (Francia). Federico Cinà, classe 2007 e già in grado di far parlare di sé a livello Under 18 con una finale raggiunta in un Grado 4 a Larnaca (Cipro), ha centrato l’ultimo atto nel singolare maschile a quattro anni di distanza dal trionfo di Luca Nardi, che nel 2017 si impose sul serbo Medjedovic per 6-2 7-5: il giovane siciliano, seguito in questa trasferta in terra transalpina dal padre Francesco e dal coach Alberto Cammarata, ha perso nella finalissima contro il ceco Maxim Mrva, accreditato della prima testa di serie, con il punteggio di 6-3 3-6 6-0.

Nell’albo d’oro di singolare del torneo di Tarbes, dunque, non c’è spazio per il terzo trionfo italiano: gli unici nostri portacolori ad aver alzato al cielo il trofeo sono stati il già citati Nardi nel 2017 e Samuele Ramazzotti nel 2013 (superò Kecmanovic in tre set).

Nel pomeriggio di sabato, comunque, Cinà era riuscito a chiudere al primo posto in doppio al fianco del laziale Andrea De Marchi: i due azzurrini si sono imposti sui finlandesi Felix Alopaeus e Oskari Paldanius in tre set.