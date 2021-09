Us Open: La conferenza stampa di Daniil Medvedev e Novak Djokovic. Djokovic “Daniil ha giocato bene, in fiducia e solido, ma io onestamente ero sotto al mio livello in ogni colpo” (Video)

Daniil Medvedev : “Solitamente, col mio coach, parliamo della tattica del match per 5-10 minuti. Quando gioco contro Djokovic questo tempo si allunga fino ad arrivare a mezz’ora. Perché? Perché ogni match contro di lui è diverso, riesce a cambiare in continuazione e così ogni volta bisogna riuscire a trovare una soluzione a un nuovo problema. A differenza del match degli Australian Open, stavolta avevo ben chiaro cosa dovevo fare. Lui non si è espresso al meglio, ma io ho saputo giocare in un modo che a lui non piace, ho avuto molta fiducia in me stesso.

Non è stato facile, in particolare quando la gente cominciava a sostenerlo. Ho cercato di concentrarmi solo su me stesso, ma poteva accadere di tutto. Fossimo andati sul 5-5 al terzo, avrei potuto uscire di testa, lui sarebbe potuto rientrare in partita. Ma non è accaduto, sono riuscito a mantenere i nervi saldi e a chiudere. Il pubblico non era contro di me, stava tifando per lui, voleva vedere finalmente completato questo Grande Slam. Ma le difficoltà hanno reso la vittoria ancora più dolce”.

Le prime volte sono sempre speciali. Fu speciale quando vinsi il mio primo torneo Juniores, fu speciale quando vinsi il primo torneo pro. E quando vinsi le Finals. Ma da quel momento cominciai a pensare che volevo di più, ossia uno Slam. Adesso è accaduto e sono felice, ma non so come mi sentirò dopo un eventuale secondo o terzo Major. Adesso voglio solo festeggiare questo evento, sapete i russi sanno come festeggiare (risata)”.

Il numero 1 del mondo? Ho tanti punti da difendere, da qui a fine anno, Novak mi pare ne abbia molti meno. Credo che sia sostanzialmente impossibile da raggiungere a breve. Spero di vincere Indian Wells, Parigi Bercy e le Nitto Atp Finals di Torino, ma onestamente mi sembra molto complicato. Diciamo che il numero 1 non è il mio focus principale quest’anno, ma se dovesse arrivare sarebbe grandioso.

Sono davvero dispiaciuto per Novak, non ho idea di come si possa sentire in questo momento. Io posso dire che uno Slam è sempre uno Slam, e probabilmente sarebbe stato lo stesso se avessi vinto in finale contro Botic (Van de Zandschulp, ndr). Ma certo, battere uno che quest’anno non aveva mai perso in uno Slam, rende tutto un po’ più speciale, non posso negarlo. Quello che ho detto sul campo (rivolto a Djokovic, “Sei il più forte di sempre”, ) non lo ripeterò, forse sarà apparso irrispettoso nei confronti di altri, ma ero sincero”.

Novak Djokovic : “Una parte di me è chiaramente molto triste per la sconfitta, a un passo da un traguardo così speciale. Ma quello che mi ha regalato la gente, questo supporto straordinario, è stato meraviglioso e inaspettato. È qualcosa che mi ha riempito il cuore di gioia e mi ha portato alle lacrime, qualcosa che non dimenticherò mai.

Daniil ha giocato bene, in fiducia e solido, ma io onestamente ero sotto al mio livello in ogni colpo, non mi muovevo bene, non ero io. Era uno di quei giorni in cui proprio non funziona niente… Detto questo, Medvedev ha meritato di vincere, è stato nettamente il migliore. Forse c’è stato un momento all’inizio del secondo set in cui la partita sarebbe potuta cambiare, qualche punto qui e là, e magari col supporto del pubblico avrei potuto cercare la rimonta. È lo sport, a volte va bene, a volte no.

La nuova generazione in realtà è già da tempo installata al vertice, non c’è nulla di sorprendente. Ovviamente continuerò a cercare di vincere degli Slam, di giocare per il mio Paese, ma non c’è dubbio che si faccia sempre più difficile, vista la concorrenza. Sono in tanti che possono prendere il nostro posto al vertice, tanti che possono vincere i Major, e penso che tutti loro abbiano qualcosa di speciale, il gioco o il carattere o la mentalità. Abbiamo preparato un buon futuro per il tennis e il circuito sarà in buone mani anche quando la mia generazione sarà fuori dai giochi. Questa è la cosa che più conta.

Gli ultimi mesi sono stati duri da gestire, mi hanno richiesto un grande dispendio di energie. Alla fine del match ero quasi sollevato, per aver chiuso questo percorso, oltre che ovviamente dispiaciuto per la sconfitta. Il tennis ti insegna che c’è sempre una prossima sfida da preparare, devi lasciarti alle spalle in fretta le delusioni. Dunque fino a che avrò motivazioni, proverò ancora e ancora, perché amo questo sport e so di poter imparare una lezione da ogni sconfitta”.