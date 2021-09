Un risultato di 6-1 – 6-0 in 1h40? È successo al WTA in Lussemburgo

Il tennis non si ferma mai e le qualificazioni del WTA 250 del Lussemburgo sono iniziate ieri, con la presenza di alcuni volti noti del circuito.

Il primo giorno di gara è stato però segnato da una partita che, pur finendo per 6-1 e 6-0, si è conclusa in ben 100 minuti.

Tutto perché il successo di Jana Fett su Anastasia Gasanova ha avuto tre giochi di servizio consecutivi “infiniti”, che insieme sono durati per ben 50 minuti! Pazzesco tutto questo.