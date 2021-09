Emma Raducanu incolla oltre 9 milioni di spettatori per la finale in patria

Boom in tv per la giovane Emma

Ciclone Emma Raducanu in Inghilterra. Giovane, carina, forte e vincente, Emma nella quindicina di US Open è riuscita non solo a vincere il torneo (impresa storica nel pieno senso del termine, mai una qualificata era arrivata sino alla coppa), ma anche a creare un’ondata di interesse paragonabile se non superiore alle migliori prestazioni di Andy Murray. Moltissime le immagini pubblicate sui social dagli appassionati, inclusi alcuni fotomontaggi ben riusciti che la ritraevano da principessa e guerriera che hanno fatto rapidamente il giro del mondo. I dati tv di ieri sono stati straordinari.

La finale disputata ieri sera a New York infatti ha toccato in patria un picco da 9,2 milioni di spettatori, con uno share del 39,9% su Channel 4. Ancor più significativo il dato per fasce d’eta: il 48% era compreso dai 16 ai 34 anni. I dati di ascolto sono stati comunicati direttamente dal network britannico, che si è congratulato con Raducanu per questo inaspettato ma meritatissimo successo.