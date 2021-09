Challenger Tulln, Siviglia, Cassis, Banja Luka, Kiev: I risultati con il dettaglio del Day 6. Franco Agamenone in Finale a Kiev. Vavassori vince il doppio a Tullin

Continua il momento positivo di Franco Agamenone, che si è qualificato per la finale del torneo challenger di Kiev.

Il 28enne italo-argentino, n.291 del ranking, in semifinale ha sconfitto per 76(4) 63, in un’ora e 53 minuti, il kazako Timofey Skatov, n.299 del ranking, 20enne di Nur-Sultan che si era aggiudicato in due set l’unico precedente, in finale nell’ITF da 15mila dollari sulla terra di Bucarest nel 2020. Da segnalare che Agamenone nel primo parziale ha saputo recuperare dal 3-5.

Andrea Vavassori si conferma uno dei migliori specialisti italiani del doppio, insieme a Simone Bolelli, nel circuito. Il 26enne tennista torinese, numero 77 del ranking di specialità (non troppo distante dal record personale, il 70° posto raggiunto a inizio maggio), ha infatti conquistato il trofeo nella competizione di coppia nel “NO Open”, ricco torneo challenger ATP con un montepremi di 88.520 euro che si è concluso sui campi in terra rossa di Tulln, in Austria.

CHALLENGER Bagnaluca (Bosnia & Herzegovina) – Semifinali, terra battuta

1. [1] Andrej Martinvs [4] Nikola Milojevic

2. [3] Tomas Martin Etcheverry vs [2] Juan Manuel Cerundolo (non prima ore: 14:30)



3. [1] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Antonio Sancic / Nino Serdarusic (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Cassis (Francia) – Semifinali – cemento

1. [3] N.Sriram Balaji/ Ramkumar Ramanathanvs [2] Hans Hach Verdugo/ Miguel Angel Reyes-Varela

2. [8] Liam Broady vs [5] Lucas Pouille (non prima ore: 14:00)



3. [1] Benjamin Bonzi vs Kacper Zuk



CHALLENGER Kyiv (Ucraina) – Semifinali, terra battuta

1. Timofey Skatovvs Franco Agamenone

2. [1] Sebastian Baez vs [Alt] Ergi Kirkin



3. [1] Orlando Luz / Aleksandr Nedovyesov vs [2] Denys Molchanov / Sergiy Stakhovsky (non prima ore: 14:00)



CHALLENGER Seville (Spagna) – Finale, terra battuta

1. [3] Roberto Carballes Baenavs [2] Pedro Martinez

CHALLENGER Tulln (Austria) – Finali, terra battuta

1. [4] Dustin Brown/ Andrea Vavassorivs [2] Rafael Matos/ Felipe Meligeni Rodrigues Alves

2. [8] Hugo Gaston vs Mats Moraing (non prima ore: 13:00)