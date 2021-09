Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 11. La notte delle sorprese. Finale tra Fernandez e Raducanu

Nella notte degli US Open si sono giocate le due semifinali femminili, nelle quali la 19enne Leylah Fernandez (WTA 73) si è imposta su Aryna Sabalenka (2) per 7-6 (7-3) 4-6 6-4 , mentre la 18enne Emma Raducanu (150) ha avuto la meglio su Maria Sakkari (18) con un risultato finale di 6-1 6-4. Sarà dunque una finale giovanissima quella di sabato a New York, per la prima volta dopo 22 anni si giocano il titolo due atlete U20, l’ultima volta fu nel 1999 quando Serena Williams vinse il suo primo torneo del Grand Slam contro Martina Hingis.

Sulla strada per la finale Fernandez ha eliminato, tra le altre, la quattro volte vincitrice del Grande Slam Naomi Osaka, la numero uno Angelique Kerber e la numero cinque del mondo Elina Svitolina, mentre la britannica Raducanu è ancora senza un set perso in tutto il torneo ed è la prima qualificata a raggiungere la finale di un major. Sarà dunque, comunque vada, una finale storica quella che si disputerà sabato alle 22h00 sul Centrale di New York.

Us Open Grand Slam | Hard | $57.500.000 – Semifinali

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

L. Fernandez vs A. Sabalenka



E. Raducanu vs M. Sakkari



Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00

S. Johnson / S. Querrey vs R. Ram / J. Salisbury



J. Peers / F. Polasek vs J. Murray / B. Soares



Court 10 – Ore: 18:00

V. Jimenez Kasintseva vs R. Montgomery



K. Dmitruk vs P. Marcinko



V. Jimenez Kasintseva / A. Mintegi Del Olmo vs B. Fruhvirtova / L. Fruhvirtova



A. Eala / H. Vandewinkel vs E. Coleman / M. Sieg



Court 13 – Ore: 18:00

S. Houdet vs G. Fernandez



D. De Groot vs A. Bernal



N. Vink vs S. Schroder



Court 6 – Ore: 18:00

J. Kym vs S. Banerjee



J. Shang vs P. Bailly



B. Kuzuhara / M. Poljicak vs V. Lilov / P. Privara



V. Bielinskyi / P. Nesterov vs M. Dahlberg / L. Maxted



Court 8 – Ore: 18:00

S. Sierra vs E. Kalieva



S. Scilipoti vs A. Eala



A. Krueger / R. Montgomery vs M. Guth / J. Middendorf



R. Brantmeier / E. Kalieva vs K. Dmitruk / D. Shnaider



Court 9 – Ore: 18:00

V. Lilov vs D. Rincon



P. Nesterov vs S. Gueymard Wayenburg



M. Westphal / C. Wong vs J. Anthrop / B. Kittay



N. Godsick / E. Quinn vs S. Cuenin / S. Gueymard Wayenburg



Court 11 – Ore: 18:00

S. Kunieda vs C. Ratzlaff



K. Montjane vs Y. Kamiji



K. Sugeno vs D. Wagner



Court 12 – Ore: 18:00

N. Peifer vs A. Hewett



A. Van Koot vs D. Mathewson



D. Alcott vs B. Barten



Court 14 – Ore: 18:00

T. Egberink vs G. Reid



M. Ohtani vs J. Whiley



H. Davidson vs A. Lapthorne



