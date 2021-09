Stefanos Tsitsipas giocherà la sfida del World Group II di Coppa Davis contro la Lituania

Eliminato al terzo turno degli US Open per mano della stellina spagnola Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas potrà godersi pochi giorni di riposo prima di tornare in campo per una competizione ufficiale. Il tennista greco, numero 3 della classifica ATP in singolare, figura infatti nell’elenco dei convocati del selezionatore Dimitris Chatzinikolaou per l’incontro del World Group II di Coppa Davis tra Grecia e Lituania, in programma tra il 18 e il 19 settembre sui campi in cemento outdoor della “Lyttos Beach Tennis Academy” di Heraklion.

Assieme a Stefanos sarà presente anche il fratello Petros, classe 2000: completeranno il roster della Grecia Michail Pervolarakis, Markos Kalovelonis e Alexandros Skorilas. Per quanto concerne la selezione ospite della Lituania, invece, il capitano Rimvydas Mugevicius ha deciso di chiamare a raccolta Ricardas Berankis, Laurynas Grigelis, Vilius Gaubas ed Edas Butvilas.