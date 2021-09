US Open: Berrettini deve rubare tempo a Djokovic (di Marco Mazzoni)

Il countdown al big match di stanotte è iniziato. Davvero un peccato per gli appassionati italici che US Open abbia scelto il prime time newyorkese per questo match, relegandolo a notte fonda dalle nostre parti. Del resto gli organizzatori hanno per le mani un quarto di finale assai interessante, la rivincita della finale di Wimbledon 2021, con il pubblico statunitense molto intrigato da Matteo. Il romano piace, molto, e non solo negli USA. Incarna alla perfezione l’icona del ragazzo italiano e mediterraneo, bello e sorridente, uno che buca lo schermo e fa breccia facilmente nei cuori degli appassionati. Bello e forte, perché il suo tennis è divertente, è offensivo, è adrenalina a caccia del punto col servizio, con diritti al fulmicotone, con smorzate improvvise ed attacchi alla rete potenti. “The Hammer” lo chiamano i Brit, mai soprannome fu più azzeccato.

Il suo problema stanotte sarà “l’incudine” più dura e resistente che esista… mr. Novak “Nole” Djokovic, il più forte dell’era Open, a sole 3 vittorie dal completare quel Grande Slam che manca del 1969. Impresa mai riuscita ai più grandi: Borg (mai c’è andato vicino), Sampras (idem), Federer (gli è mancato il successo a RG nel 2004, 2006 e 2007, negli ultimi due sconfitto in finale), Nadal (mai andato vicino). Ce la farà Djokovic? Non sarà una passeggiata di salute, ma tutto lascia pensare che riuscirà nell’impresa, per vari motivi. È talmente vicino all’obiettivo supremo che darà il 1000% prima di cedere. Tutti sappiamo che razza di agonista sia, capace di soffrire come nessun altro in campo, immolandosi di fronte ogni ostacolo. I rivali rimasti in gara sono forti, ma nessuno dei giocatori ancora in tabellone ha mai vinto uno Slam. Zverev c’è arrivato molto vicino, proprio su questo campo l’anno scorso, ma ha perso. Sembra assai cresciuto ed ha battuto Djokovic a Tokyo, ma 2 su 3. Resta forse il più pericoloso rivale per Novak, e lo sfiderà eventualmente in semifinale. Medvedev è stato “scherzato ” da Nole nella finale di AO2021, il russo sembra in grandissima forma, molto leggero e concentrato, ma quel precedente durissimo non lo lascia affatto tranquillo. Felix Auger-Aliassime sta crescendo, ma onestamente non sembra aver l’intensità e le armi tecniche per impensierire un Djokovic lanciato verso la Leggenda. Harris sta servendo come un treno, ma sembra difficile che possa battere anche Zverev oggi, a meno che il tedesco non ci metta del suo con una prestazione mediocre.

Resta Matteo Berrettini, che lo sfiderà proprio stanotte, presumibilmente verso le 3. Ce la può fare l’azzurro? Niente è impossibile, scenderà in campo provando a fare del suo meglio, ma il pronostico purtroppo è nettamente a favore del serbo. Berrettini è arrivato a New York molto lontano dalla forma fisica strepitosa che aveva a Wimbledon. Nella quindicina londinese Matteo in campo volava, era preparato alla perfezione, velocissimo nel fare il primo passo verso la palla, in grandissima fiducia. Lo si è visto da che razza di torneo ha fatto, il miglior italiano di sempre ai Championship con la finale raggiunta e giocata piuttosto bene. Il Berrettini di questo US Open non è vicino al Berrettini di Wimbledon proprio dal punto di vista fisico. Ha pagato duramente il problema muscolare patito proprio a Londra che l’ha costretto a saltare le Olimpiadi e soprattutto ripartire dopo uno stop. La macchina possente del suo corpo ha bisogno di tempo e lavoro per esplodere in tutta la sua potenza. È poderosa ma delicata, resterà sempre il vero handicap dell’azzurro. Match dopo match Berrettini nel torneo è cresciuto, il servizio l’ha aiutato a superare i momenti critici, ma ancora siamo lontani dal 100%. Contro Djokovic, per giocarsela e provare a vincere, servirà il 100%.

Come deve giocare Matteo? Sarà costretto a produrre la partita perfetta, ricavando il massimo dal servizio. Tanti punti diretti, mantenendo una percentuale di prime superiori al 70%, altrimenti non ci sarà la minima chance perché Djokovic risponderà, spesso e bene. Dovrà cercare di essere intenso e non regalare pause, perché il “Djoker” non perdona, è lì sempre pronto ad entrare nei buchi dei rivale, mettere il pilota automatico e girare il match a suo favore, spostando gli scambi ai suoi ritmi e velocità.

Quest’ultima considerazione è la chiave. Djokovic è bravissimo a forzare il gioco degli altri sul proprio ritmo, veloce ma non velocissimo, talmente intenso che ti sfianca perché sfondarlo di potenza è roba che riescono a fare in pochissimi, prendendosi tanti di quei rischi che alla fine commetti troppi errori. Berrettini ha la potenza per sfondare Djokovic, lo si è visto anche Wimbledon, ma è un gioco che gli costa troppo dal punto di vista fisico e soprattutto lo porta a sbagliare spesso, facendo esattamente quel che vuole il rivale. Allora come lo sconfiggi Novak?

Sul cemento Djokovic, soprattuto negli Slam, è quasi imbattibile (non considerando il suo periodo nero dal 2017 alla primavera del 2018). Ha perso quando i rivali sono riusciti a imporre due tipi di tennis:

1) una battaglia fisica atroce, pallate violentissime e continue che l’hanno demolito fisicamente palla dopo palla. A-la-Nadal, per intenderci, o come riuscì clamorosamente Wawrinka proprio a NY2016, abbinando potenza, servizio, coraggio. Imprese epocali, rare e difficilissime.

2) rubando il tempo di gioco al serbo. A-la-Federer, giocando in estremo anticipo. Palle lunghe e varie, senza mai dare ritmo al serbo (perché se lo prende è nettamente il più forte di tutti), costringendolo a correre spesso in avanti e diagonale, forzando già dalla risposta per spostarlo dal centro del campo; e servendo così bene da contenerne la splendida risposta. Anche qua, serve un’impresa, perché giocare questo tipo di tennis è molto, molto difficile. Quasi impossibile farlo per oltre 3 ore.

Il Berrettini di questo US Open difficilmente potrà giocarsi la opzione 1, perché non sembra abbastanza forte fisicamente da farcela. Potrebbe tentare l’opzione 2, un match coraggioso, garibaldino, votato all’attacco con tempi di gioco brevissimi. Spingere dritto per dritto, prendendosi rischi indicibili pur di non farsi invischiare dal ritmo del rivale. Se Matteo è costretto a rincorrere le palle lavorate e angolate di Novak, non ha chance di vincere a meno che il rivale non conceda qualcosa con diversi errori. Tuttavia, se ripensiamo alla loro recente partita di Wimbledon, Berrettini per mettere in opera il “piano 2” dovrà rispondere assai meglio. Solo rispondendo tanto e benissimo potrà spostare subito Novak in un angolo o allontanarlo dalla riga di fondo, quindi tirare il secondo colpo ancor più forte e via a prendersi il punto in avanzamento. Di questo Djokovic è consapevole, non a caso ha inserito nel suo team Ivanisevic che l’ha migliorato in modo esponenziale al servizio. La clamorosa finale di Wimbledon 2019 vs. Federer l’ha vinta soprattutto grazie al netto miglioramento con la prima palla, grazie alla quale ha ricavato punti decisivi nei momenti chiave (vedi i tiebreak, dove è stato perfetto).

Berrettini non è al meglio ma si conferma tennista da Slam. Ha raggiunto almeno gli ottavi in ogni Major 2021, e se non si fosse ritirato a Melbourne la statistica sarebbe ancora migliore. Stanotte proverà l’impresa, rubare al n.1 la chance di fare il Grande Slam. Prova a rubargli il tempo Matteo, con coraggio e determinazione. Nello sport a volte accadono cose impensabili…

Marco Mazzoni