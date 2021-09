Discovery trasmetterà l’Australian Open in esclusiva fino al 2031 grazie al rinnovo decennale di un accordo che lega Eurosport allo Slam fin dal 1995

Discovery Sports annuncia di aver rinnovato il suo accordo con Tennis Australia come broadcaster dell’Australian Open live e in esclusiva in Europa fino al 2031: una partnership a lungo termine che, a partire dalla prossima edizione 2022, includerà tutti i diritti lineari e digital del primo Slam dell’anno, trasmesso da Eurosport fin dal 1995.

L’Australian Open sarà trasmesso per i prossimi 10 anni su tutti i canali e le piattaforme di Discovery a partire dal servizio streaming discovery+ e dai canali lineari Eurosport. Oltre al suo grande valore sportivo, infatti, Discovery collaborerà con Tennis Australia per raccontare il torneo anche da un punto di vista inedito grazie alla vocazione lifestyle dei suoi canali, ampliando in chiave “domestica” il seguito del Grand Slam nel prossimo decennio.

Andrew Georgiou, President of Sports, Discovery: «Siamo entusiasti di collaborare con Tennis Australia e di estendere la nostra partnership con uno dei gioielli della stagione tennistica. La nostra lunga esperienza ci permetterà di fornire una copertura sportiva di primo piano e assoluto spessore per il vasto pubblico che segue i tornei del Grande Slam sulle piattaforme di Discovery».

Allargare il nostro rapporto con l’Australian Open a lungo termine significa che potremo ampliare e diversificare un pubblico sempre più connesso al tennis grazie al nostro servizio ott discovery+, i canali lineari Eurosport e tutte le piattaforme digitali”.

Craig Tiley, CEO di Tennis Australia e Direttore dell’Australian Open: «Per oltre 25 anni Eurosport ha svolto un ruolo fondamentale nel mostrare e promuovere l’Australian Open in Europa e siamo lieti di estendere ed espandere questa nostra storica partnership».

Nel 2021 sono stati registrati ascolti da record per l’App Eurosport durante l’Australian Open, con un aumento del 36% di video starts e dell’84% dei minuti guardati rispetto al 2020. Anche gli utenti unici delle piattaforme digitali di Eurosport sono notevolmente aumentati durante l’Australian Open: +61% in Europa, +90% in Italia.