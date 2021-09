L’incredibile torneo di Luciano Darderi. Un set perso e tre partite vinte per ritiro a Siviglia

Sembra incredibile quello che sta accadendo a Luciano Darderi nel torneo challenger di Siviglia.

L’azzurro entrato nel tabellone di quali con una wild card ha superato i due turni di qualificazione per ritiro dopo non aver vinto nemmeno un set e ne averne perso uno.

Stamane sfidava al primo turno Carlos Gimeno Valero ma dopo i primi tre game l’iberico ha lasciato il campo per ritiro.

Al secondo turno sfiderà ora uno tra Gabashvili o Gaio [6].

Sevilla challenger

07.09. Darderi L. – Gimeno Valero C. 1R 3-0 rit

06.09. Darderi L. – Esteve Lobato E. Q-QF rit

05.09. Darderi L. – Alvarez Varona N. Q-R16 4-6, 5-3 rit