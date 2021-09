Us Open: Berrettini va verso i quarti?, a Sinner serve un’impresa contro Zverev

Us Open 2021

Sono due gli italiani rimasti in corsa agli Us Open ed entrambi con possibilità di avanzare letteralmente opposte. Chi può guardare con fiducia in ottica quarti di finale è Matteo Berrettini: il romano si gioca solamente a 1,12 contro la sorpresa Oscar Otte.

Il tedesco è una delle rivelazioni del torneo ed è reduce dal successo su Seppi. La seconda vittoria consecutiva su un italiano si gioca a 6,75. Necessita di un’impresa invece Jannik Sinner nel suo ottavo di finale in programma lunedì sera contro Alexander Zverev: nonostante i precedenti tra i due siano di un successo a testa, il giovane altoatesino è dato a 5,20. Per il fresco oro olimpico di Tokyo il passaggio del turno sembra quasi una formalità a giudicare dalle quote dei bookie che lo assestano a 1,17.

Le partite di oggi – quote medie di 30 books mondiali

today, 18:00 R16 Zverev (4) – Sinner (13) 1-1 1.17 5.21

today, 19:00 R16 Opelka (22) – Harris 1-1 1.80 2.03

today, 21:00 R16 Otte – Berrettini (6) 0-1 6.60 1.11

tomorrow, 01:00 R16 Djokovic (1) – Brooksby 0-0 1.02 17.06