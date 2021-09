Challenger Siviglia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Ben sette azzurri nel Md e due nelle quali

Challenger SEVILLE , Spain (CL) /90 – Md

(1) Andujar, Pablo vs Barranco Cosano, Javier

(WC) Lopez San Martin, Alvaro vs Qualifier

Geerts, Michael vs Draper, Jack

(WC) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (7) Barrios Vera, Tomas

(3) Carballes Baena, Roberto vs (Alt) Ocleppo, Julian

Ortega-Olmedo, Roberto vs Andreev, Adrian

Gimeno Valero, Carlos vs Qualifier

Gabashvili, Teymuraz vs (6) Gaio, Federico

(5) Zapata Miralles, Bernabe vs (PR) Baldi, Filippo

Moroni, Gian Marco vs Kuhn, Nicola

Oliveira, Goncalo vs (PR) Lenz, Julian

Qualifier vs (4) Taberner, Carlos

(8) Giustino, Lorenzo vs Cobolli, Flavio

(WC) Llamas Ruiz, Pablo vs Ugo Carabelli, Camilo

Brancaccio, Raul vs Cachin, Pedro

Qualifier vs (2) Martinez, Pedro

Challenger SEVILLE , Spain (CL) /90 – Tabellone Quali

(1) Olivieri, Genaro Albertovs (WC) Winter Lopez, Benjamin(Alt) Monzon, Ignaciovs (8) Sanchez Jover, Carlos

(2) Esteve Lobato, Eduard vs (Alt) Motti, Alessandro

(WC) Darderi, Luciano vs (7) Alvarez Varona, Nicolas

(3) Nava, Emilio vs (Alt) Vernier, Michel

(Alt) Marti Pujolras, Alex vs (6) Vidal Azorin, Jose Fco.

(4) Martin Tiffon, Pol vs Rosenkranz, Mats

(WC) Barroso Campos, Alberto vs (5) Gerch, Lucas

Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Ignacio Monzon vs [8] Carlos Sanchez Jover

2. [2] Eduard Esteve Lobato vs [Alt] Alessandro Motti

3. [WC] Luciano Darderi vs [7] Nicolas Alvarez Varona

Pista 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Emilio Nava vs [Alt] Michel Vernier

2. [WC] Alberto Barroso Campos vs [5] Lucas Gerch

3. [4] Pol Martin Tiffon vs Mats Rosenkranz

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Genaro Alberto Olivieri vs [WC] Benjamin Winter Lopez

2. [Alt] Alex Marti Pujolras vs [6] Jose Fco. Vidal Azorin