Stefanos Tsitsipas sbalordito da Alcaraz: “Mai visto nessuno colpire la palla così forte. Mi ci è voluto del tempo per adattarmi”

Stefanos Tsitsipas : “Mai visto nessuno colpire la palla così forte. Mi ci è voluto del tempo per adattarmi. Mai visto nessuno giocare un 5° set così. Mi ha impressionato come gestisse le mie risposte. Non so se il fisioterapista lo abbia aiutato, ma nel 5° sembrava un altro giocatore.”

“Non pretendo che tutti mi amino. Mi ha sorpreso il comportamento della gente che mi ha fischiato, ma non sono uno che si abbatte per questo. La gente non capisce. Vuole lo spettacolo. E’ molto impaziente, specialmente la nuova generazione. Vuole tutto in fretta”.