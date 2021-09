Al Ct Firenze dalle 10 (sabato 4 settembre) le semifinali dei Campionati Italiani under 16 femminili by Italgas

Ai campionati italiani under 16 femminili by Italgas che si stanno disputando al Ct Firenze siamo giunti alle semifinali. La favorita Viola Turini (2.3 del Tc Prato) conquista la semifinale dopo aver perso il primo set per 64 contro la ligure Alessandra Teodosescu (2.4 Tc Bordighera), finalista lo scorso anno ai campionati italiani under 14. Poi negli altri due set la giocatrice toscana prende il predominio, anche per la stanchezza accumulata dall’avversaria, e conclude il match con un doppio 61. In semifinale affronterà Vittoria Paganetti (2.5 Ct Bari e quinta favorita) che ha superato nei quarti la romana Diana De Simone (2.6 Circolo Tennis Aniene Roma) per 61 36 76 in un match davvero di alto livello tecnico sotto un sole cocente.

Concluso dopo 2 ore e 39 minuti al tie break decisivo per 7 punti a 2.. Nella parte bassa la numero 6 Gaia Maduzzi (2.6 Country Club Cuneo) ha superato la campana Maria Pia Vivenzio (2.4, New Tennis Torre del Greco) per 63 64 ed ora se la vedrà per raggiungere la finale con la sorpresa della manifestazione Greta Greco Lucchina (2.5 Tc Villafranca) che dopo aver sconfitto la numero due Parravicini (2) elimina anche Gaia Greco (2.6 Ct Palermo 2) per 63 64 e ora punta al match conclusivo. I match si potranno seguire sul canale social Supertennix in diretta e l’inizio degli incontri di semifinale è previsto per le 10,00 sul centrale del circolo del Tennis Firenze mentre a seguire verrà disputata la finale del doppio che ha visto ben 25 coppie iscritte.