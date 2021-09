Archeo-Tennis: 3 settembre 2006, Agassi gioca il suo ultimo match a US Open

3 Settembre 2006. Esattamente 15 anni, sull’Arthur Ashe di Flushing Meadows, calò il sipario sulla carriera di Andre Agassi. Grandissimo e discusso campione, passato da giovane scapestrato e conflittuale a tennista sempre più moderno e vincente, sino a trasformarsi quasi in mentore e “saggio”, assai impegnato nel sociale con la sua fondazione. Si sono scritti fiumi di parole su Andre, qua solo teniamo a sottolineare che il suo avvento fu una vera e propria rivoluzione, nel senso pieno del termine, tanto che si può idealmente tracciare una riga tra il “Prima Agassi” ed il “Dopo Agassi”. Andre ha cambiato per sempre il modo di intendere il tennis moderno, in campo e fuori, questo è un fattore che andrebbe ricordato quando si parla dei migliori e più importanti giocatori di sempre.

Quando Agassi sbarcò a New York per partecipare agli US Open 2006, aveva già annunciato che quello sarebbe stato l’ultimo torneo della sua lunga e incredibile carriera. Aveva scelto Wimbledon, dove aveva vinto il suo primo titolo del Grande Slam nel 1992, per rendere pubblica la sua decisione. A Londra Andre disse: “Penso che ci siano molti fattori, ad iniziare dalla mia famiglia, sino a quello che serve per essere qui e competere a questo livello. Devo assicurarmi di avvicinarmi a questo attraverso il senso di ciò che è meglio per chi mi interessa di più e ciò che è meglio per me. Abbiamo aspettato fino ad ora per annunciare il mio prossimo ritiro perché è giusto che lo dica dove il tutto è iniziato”.

Al primo turno del suo ultimissimo torneo, Agassi sconfisse il rumeno Andrei Pavel col punteggio di 6-7 7-6 7-6 6-2. La schiena di Andre è totalmente scassata, è un miracolo che riesca ancora ad allenarsi e giocare, ma vuole fortemente competere al massimo nel torneo a lui più caro, dove solo un anno prima aveva disputato una bellissima e lottata finale contro Federer, sconfitto in 4 bei set. È il match di secondo turno a passare letteralmente alla storia, anche grazie al bellissimo racconto in “Open”, la sua splendida autobiografia, uno dei migliori libri sul tennis mai scritti. Il Kid di Las Vegas diede vita ad una partita indimenticabile contro il n.8 del mondo Marcos Baghdatis, vincendo 6-4 6-4 3-6 5-7 7-5. Il pubblico era impazzito a fine partita, esaltato da un susseguirsi continuo di scambi spettacolari, ma la lunga maratona prosciugò totalmente Andre, tanto da quasi impedirgli di alzarsi dal letto all’indomani.

Nel terzo turno, a sfidarlo il tedesco Benjamin Becker. Agassi spese ogni stilla di quel poco che gli era rimasto in corpo, ma era già sceso in campo con il serbatoio in riserva, quasivuoto. Si sottopose ad alcune iniezioni antinfiammatorie alla schiena prima di giocare, ma non riuscirono a salvarlo. Becker lo sconfisse 7-5 6-7 6-4 7-5, mettendo così la parola fine ad una delle carriere più longeve ed iconiche del nostro sport.

Commosso, travolto da mille emozioni, Agassi prese il microfono a fine partita, e dichiarò al pubblico: “Il tabellone dice che ho perso oggi. Ma quello che il tabellone non dice è quello che ho trovato. Negli ultimi 21 anni, ho trovato lealtà. Mi avete spinto in campo e anche nella vita. Ho trovato ispirazione. Mi avete supportato affinché avessi successo, a volte anche nei miei momenti più bassi. E ho trovato la generosità. Mi avete dato le voste spalle per aiutarmi a stare in piedi, per raggiungere i miei sogni, sogni che non avrei mai potuto raggiungere senza di voi. Negli ultimi 21 anni, vi ho trovato e vi porterò con me per il resto della mia vita”.

L’ovazione che salutò Andre dopo il match point fu un piccolissimo tributo per uno dei giocatori fondamentali della storia della disciplina.

Riportiamo qua sotto il video dell’ultimo match in carrera di Agassi.

Marco Mazzoni