Forbes: Federer resta il “Paperone” dei tennisti, seconda Osaka

Forbes ha pubblicato la “classica” classifica dei tennisti più pagati negli ultimi 12 mesi. Non cambiano i “Paperoni” rispetto alla precedente classifica: Roger Federer e Naomi Osaka si confermano le due racchette che hanno guadagnato di più, con un distacco notevole dal resto dei colleghi.

Lo svizzero, nonostante la pochissima attività 2021 (9 vittorie e 4 sconfitte nei soli 5 tornei disputati tra Doha e Wimbledon), resta il professionista più pagato con 90,6 milioni di dollari grazie ai suoi innumerevoli sponsor, tra cui figuano Uniqlo, Mercedes-Benz, Credit Suisse, Rolex, Barilla, Moet & Chandon e l’ufficio del Turismo svizzero. Nel totale dei suoi guadagni, “solo” 647,656 dollari sono stati ottenuti in campo da prize money. Il terzo intervento al ginocchio subito nell’arco di pochi l’ha costretto a fermarsi di nuovo, in attesa di novità per il 2022.

Naomi Osaka è la donna che ha guadagnato di più, ma anche seconda in assoluto, con bn 60,1 milioni di dollari, soprattutto grazie a ricchissimi contratti di sponsorizzazione. Al terzo posto troviamo Serena Williams, con incassi per 41,8 milioni di dollari, di poco davanti al n.1 del tennis maschile Novak Djokovic, quarto con 38 milioni di dollari e spiccioli. Rafa Nadal segue con circa 27 milioni. La top 10 è completata da Kei Nishikori (26 mln $), Daniil Medvedev (13,9 mln $), Dominic Thiem (8,9 mln), Stefanos Tsitsipas (8,1 mln $) e Ash Barty (5,8 mln $). Interessante notare che Thiem è stato quello tra i 10 che ha guadagnato percentualmente di più coi prize money rispetto agli sponsor (4,9 da assegni dei tornei, 4 da contratti vari).

Complessivamente, i dieci giocatori più pagati hanno guadagnato $ 320 milioni negli ultimi 12 mesi, in calo del 6% rispetto al totale di $ 340 milioni dell’anno scorso, diminuzione in gran parte legata agli effetti della pandemia. La flessione è stata mitigata fuori dal campo, dove i dieci giocatori hanno guadagnato $ 281 milioni, un aumento del 4% rispetto allo scorso anno.

Marco Mazzoni