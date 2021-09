Us Open: Jannik Sinner per la prima volta in carriera al terzo turno a New York

Jannik Sinner, n.16 ATP e 13esimo favorito del seeding, accede al terzo turno degli Us Open.

Questa notte ha sconfitto al secondo turno lo statunitense Zachary Svajda, n.716 ATP, in gara grazie ad una wild card con il risultato di 63 76 (2) 67 (6) (6) 64 dopo 3 ore e 33 minuti di partita.

Al terzo turno Jannik affronterà il transalpino Gael Monfils, ex top ten, apparso in miglioramento rispetto ad alcune settimane fa.

Sinner dopo aver vinto il primo set per 6 a 3 e conquistato la seconda frazione al tiebreak per 7 punti a 2 recuperando uno svantaggio di 2 a 5 nel parziale, nel terzo set l’azzurro dopo aver recuperato un break nel quarto game sul 6 a 5, 15-40, mancava due palle match sul servizio dell’americano e poi perdeva il tiebreak per 8 punti a 6 senza procurarsi altre palle match.

Nel quarto parziale Sinner avanti per 2 a 1 e servizio a disposizione cedeva l’immediato controbreak nel quarto game.

Sul 4 pari l’azzurro metteva a segno un nuovo break e questa volta nel gioco successivo teneva la battuta senza patemi e chiudeva la contesa per 6 a 4 al primo match point utile nel game.