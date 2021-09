Del Potro sarà a New York la prossima settimana e si allenerà con McEnroe

La prossima settimana US Open entrerà nella fase decisiva, ma New York ospiterà anche un altro grande e sfortunato campione, seppur non in gara per il titolo 2021. Tennishead riferisce che Juan Martin Del Potro arriverà nella”grande mela” per una serie di allenamenti, tra cui anche con la leggenda del tennis a stelle e strisce John McEnroe, impegnato come commentatore dello Slam americano.

Nei giorni scorsi l’argentino aveva pubblicato altri video che lo mostravano in allenamento, colpendo il suo magnifico diritto con discreta intensità, anche se ancora con movimenti dei piedi modesti per non sollecitare esageratamente le tanto martoriate articolazioni delle ginocchia.

Ricordiamo che proprio a NY “Delpo” fu protagonista del suo ultimo grande torneo del 2018, quando arrivò in finale a sfidare Djokovic. Proprio Novak recentemente ha così parlato di Del Potro, tennista estremamente stimato dal serbo: “Credo che Delpo sia probabilmente uno dei giocatori più sfortunati che abbia mai conosciuto. È davvero un peccato vederlo lottare e soffire così tanto, a livello di qualità di tennis resta uno dei migliori, pensando al così poco tempo che ha avuto in carriera per mostrarlo, e nonostante tutto ciò ha avuto una carriera straordinaria. Il suo spirito combattivo e la sua capacità di tornare sono qualcosa di stimolante per me e per tutti gli altri. È un gigante buono, un ragazzo molto simpatico. So che probabilmente nessuno vuole giocare a tennis più di lui in questo momento, e sono sicuro che sta facendo tutto il possibile per tornare ancora una volta”.