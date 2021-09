Us Open: Il programma completo di Giovedì 02 Settembre 2021

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

A. Barty vs C. Tauson

A. Zverev vs A. Ramos-Vinolas

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

N. Djokovic vs T. Griekspoor

K. Pliskova vs A. Anisimova

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

B. Bencic vs M. Trevisan

P. Kvitova vs K. Pliskova

G. Monfils vs S. Johnson

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

L. Davis vs B. Andreescu

R. Carballes Baena vs D. Shapovalov

Grandstand – Ore: 17:00

K. Siniakova vs M. Sakkari

C. Moutet vs M. Berrettini

S. Rogers vs S. Cirstea

J. Brooksby vs T. Fritz

Court 17 – Ore: 17:00

L. Musetti vs R. Opelka

M. Doi vs J. Pegula

K. Nishikori vs M. McDonald

C. Gauff / C. McNally vs S. Errani / C. Suárez Navarro

R. Galloway / A. Lawson vs F. Coria / G. Mager

Court 5 – Ore: 17:00

F. Ferro vs I. Swiatek

H. Hurkacz vs A. Seppi

J. Sock vs A. Bublik

A. Tomljanovic vs P. Martic

J. Chardy / F. Martin vs J. Melzer / M. Polmans

Court 10 – Ore: 17:00

S. Zhang vs E. Raducanu

V. Pospisil vs I. Ivashka

Z. Svajda vs J. Sinner

R. Klaasen / B. McLachlan vs M. Krueger / M. Mmoh

M. Jones / E. Scotty vs M. Bouzkova / L. Hradecka

Court 13 – Ore: 17:00

A. Schmiedlova vs A. Pavlyuchenkova

D. Kudla vs O. Otte

L. Kubot / M. Melo vs E. King / H. Reese

C. Garcia / N. Podoroska vs I. Begu / A. Mitu

H. Baptiste / E. Navarro vs M. Kostyuk / D. Yastremska

Court 4 – Ore: 17:00

P. Badosa vs V. Gracheva

G. Minnen vs L. Samsonova

V. Golubic / T. Zidansek vs G. Dabrowski / L. Stefani

N. Mektic / M. Pavic vs N. Lammons / J. Withrow

G. Minnen / A. Van Uytvanck vs L. Kichenok / M. Ninomiya

Court 6 – Ore: 17:00

E. Spizzirri / T. Zink vs P. Herbert / N. Mahut

N. Melichar-Martinez / D. Schuurs vs A. Rodionova / A. Rodionova

D. Lajovic / B. Nakashima vs M. Ebden / M. Purcell

P. Cuevas / A. Mannarino vs T. Brkic / N. Cacic

D. Schuurs / S. Gille vs E. Kalieva / B. Kuzuhara

Court 7 – Ore: 17:00

V. Kudermetova / B. Mattek-Sands vs A. Sasnovich / G. Voskoboeva

M. Niculescu / E. Ruse vs P. Hercog / A. Sevastova

L. Harris vs E. Escobedo

J. Millman / T. Monteiro vs A. de Minaur / M. Reid

S. Mirza / C. Vandeweghe vs N. Kichenok / R. Olaru

Court 8 – Ore: 17:00

H. Heliovaara / H. Kontinen vs D. Inglot / A. Krajicek

C. McHale / G. Olmos vs L. Fernandez / E. Routliffe

M. Daniell / M. Demoliner vs D. Evans / L. Glasspool

D. Kasatkina / A. Kontaveit vs A. Li / A. Riske

M. Fucsovics / S. Travaglia vs K. Krawietz / H. Tecau

M. Osorio Serrano / R. Van Der Hoek vs D. Kovinic / R. Peterson

Court 9 – Ore: 17:00

D. Koepfer / E. Ruusuvuori vs T. Puetz / M. Venus

F. Bagnis / F. Delbonis vs M. Granollers / H. Zeballos

C. Eubanks / B. Fratangelo vs N. Monroe / F. Tiafoe

M. Linette / B. Pera vs B. Krejcikova / K. Siniakova

H. Hurkacz / S. Walkow vs J. Cabal / R. Farah

R. Brantmeier / N. Monroe vs S. Vickery / N. Pasha

Court 11 – Ore: 17:00

A. Kontaveit vs J. Teichmann

A. Karatsev vs J. Thompson

S. Stosur / S. Zhang vs J. Paolini / J. Teichmann

A. Krunic / N. Stojanovic vs U. Arconada / W. Osuigwe

A. Krueger / R. Montgomery vs A. Muhammad / J. Pegula

Court 12 – Ore: 17:00

S. Sorribes Tormo vs S. Hsieh

M. Cressy vs N. Basilashvili

S. Hsieh / E. Mertens vs A. Kalinskaya / Y. Putintseva

M. Brengle / C. Liu vs S. Aoyama / E. Shibahara

A. Guarachi / D. Krawczyk vs A. Danilina / Y. Shvedova

Court 14 – Ore: 17:00

T. Martincova / M. Vondrousova vs H. Carter / A. Sharma

M. Kecmanovic / C. Ruud vs H. Nys / A. Rinderknech

J. Murray / B. Soares vs T. Paul / A. Popyrin

A. Cornet / F. Ferro vs H. Chan / H. Dart

I. Jorovic / L. Pattinama Kerkhove vs E. Perez / K. Peschke

L. Stefani / M. Melo vs G. Dabrowski / M. Daniell

Court 15 – Ore: 17:00

J. Peers / F. Polasek vs L. Bambridge / K. Skupski

E. Hozumi / A. Rosolska vs J. Lohoff / L. Marozava

L. Saville / J. Smith vs R. Berankis / B. Paire

K. Christian / N. Hibino vs A. Kalinina / R. Voracova

J. O’Mara / A. Qureshi vs A. Behar / G. Escobar

V. Kuzmova / A. Rus vs M. Kato / S. Santamaria