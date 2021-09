Da Como: un ottimo Arnaboldi elimina Martin, avanti anche Moroni e Bonadio (con il programma di domani)

Pubblico di casa in festa. Un ottimo Andrea Arnaboldi raggiunge i quarti di finale del torneo di casa, battendo in tre set – al termine di una partita bella e incerta fino alla fine – la testa di serie numero 3 Andrej Martin. Il giocatore slovacco era stato finalista nel 2019 proprio sulla terra rossa di Villa Olmo. Partita iniziata male per Arnaboldi, subito sotto di un break (da 40-15) e superato per 6-4 anche grazie ad un ace di seconda messo a segno da Martin sul set point. Il canturino – spinto dalle tribune del Centrale di Como – non ha però staccato la spina, è rimasto sopra all’avversario anche quando avanti di un break (3-1) è stato ripreso sul 3-3. L’allungo finale è stato però di Arnaboldi, che ha chiuso 6-4 strappando il servizio all’avversario al decimo gioco. Partenza lenta per il giocatore di casa nel set decisivo (0-2). Il match si è deciso nel quarto gioco, durato ben 20 punti, il cui Arnaboldi è riuscito a ristrappare il servizio a Martin pareggiando (2-2) e allungando, sospinto ancora una volta dal pubblico, fino al 6-3 decisivo. Il Challenger di Como – che ha messo in campo oggi i primi incontri degli ottavi di finale – sa già di avere un italiano almeno in semifinale: Arnaboldi infatti sfiderà ora Gian Marco Moroni che nel primo dei due derby di giornata aveva battuto Federico Gaio (testa di serie numero 5). Gara risolta in due set, nonostante nella prima frazione era stato proprio Gaio ad andare a servire per portarsi 1-0 sul 5-4 commettendo però doppio fallo sul set point. Occasione sprecata subito sfruttata da Moroni che con un rovescio lungolinea ha poi strappato il servizio all’avversario (5-5) per allungare (con il parziale di 8 giochi a uno) fino al 7-5 6-1. Divario più netto nell’altro derby italiano di giornata, quello tra Riccardo Bonadio e Federico Iannaccone, vinto dal primo per 6-2 6-1. Avanti anche la testa di serie numero 1, il tedesco Daniel Altmaier. Opposto al brasiliano Joao Menezes, Altmaier ha avuto due match point (sprecati) sul 6-0 5-2. La partita si è poi improvvisamente riaperta (5-5) ma lo sprint finale è stato sempre del tedesco che ha raggiunto i quarti di finale.

RISULTATI. Main Draw (secondo turno): Andrea Arnaboldi (Ita) b. Andrej Martin (Svk) 46 64 63; Gian Marco Moroni (Ita) b. Federico Gaio (Ita, 5) 75 61; Riccardo Bonadio (Ita) b. Federico Iannaccone (Ita) 62 61; Daniel Altmaier (Ger, 1) b. Joao Menezes (Bra) 60 75. Doppio (primo turno): M.Bortolotti/M.Cuevas b. I.Sabanov/M.Sabanov 57 62 10/7; M.Huesler/L.Margaroli b. A.Begemann/A.Olivetti 36 61 10/5; A.Erler/L.Miedler b. Baldi/Ocleppo 62 63; Forti/Zeppieri b. Lamasine/Blancaneaux 61 63; Erler/Miedler b. Baldi/Ocleppo 62 63; R.Matos/F.Meligeni Rodrigues Alves b. F.Iannaccone/A.Motti 63 61.

IL PROGRAMMA di DOMANI. Domani si giocheranno gli altri match validi per il secondo turno del tabellone finale, che si allineerà ai quarti. Si inizia alle 10.30 su due campi (Cerundolo-Zeppieri sul centrale, Kuznetsov-Vavassori sul campo 1), per proseguire sul Centrale con Agamenone-Kovalik e, non prima delle 14.30, Cobolli-Serdarusic. Il programma di giornata sarà concluso dal doppio Andrej Martin/Dustin Brown contro gli svizzeri Marc-Andrea Huesler/Luca Margaroli.

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Juan Manuel Cerundolo vs [Alt] Giulio Zeppieri

2. [LL] Franco Agamenone vs [2] Jozef Kovalik

3. [WC] Flavio Cobolli vs [SE] Nino Serdarusic (non prima ore: 14:30)

4. Dustin Brown / Andrej Martin vs Marc-Andrea Huesler / Luca Margaroli (non prima ore: 17:30)

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Andrey Kuznetsov vs [Q] Andrea Vavassori

2. Marco Bortolotti / Martin Cuevas vs Alexander Erler / Lucas Miedler

3. [1] Rafael Matos / Felipe Meligeni Rodrigues Alves OR [WC] Federico Iannaccone / Alessandro Motti vs [Alt] Mariano Kestelboim / Camilo Ugo Carabelli

4. [WC] Francesco Forti / Giulio Zeppieri vs [2] Luis David Martinez / Andrea Vavassori