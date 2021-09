Al Ct Firenze tutte vittoriose le favorite ai Campionati Italiani Under 16 femminili by Italgas

Giornata d’esordio per le favorite ai campionati italiani under 16 femminili by Italgas che si stanno disputando al Ct Firenze. I pronostici della vigilia vengono rispettati. La favorita Viola Turini (2.3 del Tc Prato) che arriva da un buon torneo a Salsomaggiore e soprattutto è stata protagonista a giugno di diversi risultati negli Itf Under 18 supera 62 62 Aurora Corvi (Tc Campagnuzza Gorizia). Nella parte bassa la seconda accreditata è Gaia Parravicini (2.6 del Park Calenzano) che soprattutto nei tornei Open si è distinta con diversi risultati tra cui le finali al Tc Versiliana e al Tc Marina di Massa e nel suo esordio non ha avuto problemi contro la ligure Lucia Gaio (3.2 Park Genova) che aveva superato 64 63 la lombarda Sofia Aloia. vincendo 62 62. Così anche per la terza testa di serie, la campana Maria Pia Vivenzio (2.4, New Tennis Torre del Greco) , che ha sconfitto la toscana Valeria Casile (2.8 della Coop Livorno) per 60 62 mentre la numero 4, è la romana Diana De Simone (2.6 Circolo Tennis Aniene Roma), che giocava con Cecilia Manitto che aveva superato al terzo set Eva Segato. In campo anche le altre Vittoria Paganetti (2.6 Ct Bari), Gaia Maduzzi (2.6 Country Club Cuneo) vincente contro Agnese Dolceamore per 61 61, Ludovica Penna (2.6 Tc Finale Ligure) e Chiara Davì (2.7 Tc Palermo 2) che supera Anita Picchi per 62 64 e potrebbe incontrarsi in un probabile ottavo di finale con la ligure Alessandra Teodosescu (2.4 Tc Bordighera), che ha eliminato Bianca Caselli per 60 63 e finalista lo scorso anno ai campionati italiani under 14 e sconfitta dalla toscana Noemi Basiletti, . Nel torneo di doppio con ben 25 coppie al via. Avanti anche qui le teste di serie con la numero uno, il duo toscano-campano Viola Turini e Maria Pia Vivenzio, mentre dall’altra parte del tabellone c’è la coppia pugliese piemontese Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti. Le altre due teste di serie sono Gaia Parravicini e Alessandra Teodosescu (3) ed Elettra Gradassi e Diana De Simone (4) che sono state eliminate Ingresso libero al Ct Firenze con inizio delle sfide alle 10

Risultati:

CACACE GISMONDI LAVINIA SOFIA b DE ROSA FRANCESCA 46 76 63

VIVENZIO MARIA PIA b CASILE VALERIA 60 62

TURINI VIOLA b CORVI AURORA 62 62

MADUZZI GAIA b DOLCEAMORE AGNESE 61 61

GRECO LUCCHINA GRETA b GHIRARDATO EMMA OTTAVIA 62 61

GRECO GAIA b TROIANO CAROLINA 64 76

PARRAVICINI GAIA b GAIO LUCIA 62 62

DAVI’ CHIARA b PICCHI ANITA 62 64

TEODOSECU ALESSANDRA b CASELLI BIANCA 60 63

GANDOLFI FRANCESCA b IOSIO NICOLE 62 61