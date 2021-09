Us Open: in quota Berrettini e Sinner verso il terzo turno. Musetti, impresa complicata con Opelka

Matteo Berrettini e Jannik Sinner non si fermano e puntano dritti al terzo turno degli Us Open. Dopo l’esordio piuttosto agevole, entrambi dovrebbero superare anche il secondo ostacolo, un compito sulla carta agevole secondo i betting analyst. Il romano si gioca solamente a 1,09 su Planetwin365 contro il giovane francese Corentin Moutet, al quale invece serve un’impresa che pagherebbe 7 volte la posta giocata. Ancora più fiducia è riposta in Sinner, dato a 1,06 con il padrone di casa Zachary Svajda. Nonostante le numerose posizioni di differenza in classifica, l’americano sogna di proseguire il proprio cammino a 8,60 dopo il successo su Cecchinato.

Al contrario, per Lorenzo Musetti non sarà semplice avanzare nella serata di domani. Il classe 2002 di Carrara è offerto a 3,75 contro il gigante a stelle e strisce Reilly Opelka, proposto invece a 1,26. L’impresa contro Fucsovics invece non convince i bookie a dare per favorito Andreas Seppi contro Hubert Hurkacz: l’altoatesino si gioca a 6 al terzo round.

Le partite di secondo turno con gli scontri diretti

TODAY, 17:00 2R Alcaraz – Rinderknech 0-0 1.33 3.36

TODAY, 17:00 2R Ruud (8) – Van De Zandschulp 0-0 1.09 7.44

TODAY, 17:00 2R Dimitrov (15) – Popyrin 1-0 1.47 2.68

TODAY, 17:00 2R Bagnis – Trungelliti 2-4 1.73 2.13

TODAY, 17:00 2R Nakashima – Molcan 0-0 1.29 3.63

TODAY, 17:00 2R Kohlschreiber – Andujar 2-3 1.34 3.30

TODAY, 17:00 2R Rublev (5) – Martinez 0-0 1.03 13.03

TODAY, 17:00 2R Giron – Evans (24) 0-1 1.99 1.83

TODAY, 17:00 2R Garin (16) – Laaksonen 1-1 1.56 2.45

TODAY, 17:00 2R Lajovic – Gojowczyk 0-0 1.69 2.17

TODAY, 19:00 2R Bautista-Agut (18) – Ruusuvuori 0-0 1.46 2.75

TODAY, 19:00 2R Zapata Miralles – Auger Aliassime (12) 0-0 5.99 1.13

TODAY, 19:30 2R Koepfer – Medvedev (2) 0-1 16.73 1.02

TODAY, 20:00 2R Tiafoe – Pella 0-0 1.31 3.43

TOMORROW, 01:00 2R Anderson – Schwartzman (11) 2-1 2.87 1.42

TOMORROW, 02:30 2R Mannarino – Tsitsipas (3) 1-1 11.74 1.04

TOMORROW, 17:00 2R Brooksby – Fritz 0-0 1.78 2.05

TOMORROW, 17:00 2R Djokovic (1) – Griekspoor 0-0 1.01 22.47

TOMORROW, 17:00 2R Svajda – Sinner (13) 0-0 8.99 1.07

TOMORROW, 17:00 2R Pospisil – Ivashka 0-0 4.09 1.25

TOMORROW, 17:00 2R Monfils (17) – Johnson 3-0 1.40 2.96

TOMORROW, 17:00 2R Sock – Bublik (31) 0-0 2.75 1.46

TOMORROW, 17:00 2R Carballes Baena – Shapovalov (7) 1-0 6.94 1.11

TOMORROW, 17:00 2R Karatsev (21) – Thompson 0-0 1.41 2.92

TOMORROW, 17:00 2R Cressy – Basilashvili 0-0 2.71 1.47

TOMORROW, 17:00 2R Kudla – Otte 0-0 1.47 2.71

TOMORROW, 17:00 2R Moutet – Berrettini (6) 0-0 7.17 1.10

TOMORROW, 17:00 2R Hurkacz (10) – Seppi 0-0 1.11 6.85

TOMORROW, 17:00 2R Harris – Escobedo 0-0 1.27 3.85

TOMORROW, 17:00 2R Musetti – Opelka (22) 0-1 3.86 1.26

TOMORROW, 17:00 2R Zverev (4) – Ramos-Vinolas 0-1 1.02 15.91

TOMORROW, 17:00 2R Nishikori – McDonald 1-1 1.73 2.11

TODAY, 17:00 2R Mertens (15) – Grammatikopoulou 0-0 1.08 8.13

TODAY, 17:00 2R Svitolina (5) – Masarova 0-0 1.08 7.95

TODAY, 17:00 2R Osorio Serrano – Jabeur (20) 0-0 4.56 1.20

TODAY, 17:00 2R Petkovic – Muguruza (9) 3-0 4.03 1.25

TODAY, 17:00 2R Kanepi – Fernandez 0-0 2.20 1.68

TODAY, 18:00 2R Danilovic – Osaka (3) 0-0 9.85 1.06

TODAY, 18:30 2R Azarenka (18) – Paolini 0-0 1.13 5.90

TODAY, 18:30 2R Vondrousova – Kasatkina (25) 2-1 1.78 2.05

TODAY, 18:30 2R Kucova – Halep (12) 0-0 7.37 1.10

TODAY, 19:00 2R Zidansek – Sabalenka (2) 1-1 6.68 1.11

TODAY, 19:00 2R Krejcikova (8) – McHale 0-0 1.09 7.61

TODAY, 19:00 2R Rakhimova – Alexandrova (32) 0-0 3.70 1.28

TODAY, 19:00 2R Rybakina (19) – Garcia 1-0 1.28 3.72

TODAY, 19:00 2R Collins (26) – Juvan 0-0 1.18 4.95

TOMORROW, 01:00 2R Stephens – Gauff (21) 0-0 3.02 1.39

TOMORROW, 03:00 2R Kerber (16) – Kalinina 0-1 1.25 4.00

TOMORROW, 17:00 2R Davis – Andreescu (6) 0-0 3.40 1.32

TOMORROW, 17:00 2R Minnen – Samsonova 2-0 2.37 1.59

TOMORROW, 17:00 2R Sorribes Tormo – Hsieh 0-3 1.43 2.85

TOMORROW, 17:00 2R Schmiedlova – Pavlyuchenkova (14) 0-1 5.01 1.17

TOMORROW, 17:00 2R Doi – Pegula (23) 1-4 7.77 1.09

TOMORROW, 17:00 2R Kontaveit (28) – Teichmann 1-0 1.76 2.07

TOMORROW, 17:00 2R Rogers – Cirstea 1-0 1.94 1.87

TOMORROW, 17:00 2R Kvitova (10) – Pliskova 1-1 1.17 5.01

TOMORROW, 17:00 2R Ferro – Swiatek (7) 0-1 5.55 1.15

TOMORROW, 17:00 2R Badosa (24) – Gracheva 1-1 1.18 4.95

TOMORROW, 17:00 2R Pliskova (4) – Anisimova 3-0 1.39 3.01

TOMORROW, 17:00 2R Bencic (11) – Trevisan 0-0 1.06 9.29

TOMORROW, 17:00 2R Zhang – Raducanu 1-0 2.01 1.81

TOMORROW, 17:00 2R Barty (1) – Tauson 0-0 1.11 6.67

TOMORROW, 17:00 2R Siniakova – Sakkari (17) 2-1 2.82 1.44

TOMORROW, 17:00 2R Tomljanovic – Martic (30) 0-2 1.77 2.05