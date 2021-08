Camila Giorgi dopo la sconfitta contro Simona Halep agli Us Open: “oggi non ha funzionato minimamente la mia risposta”

Camila Giorgi parla dopo la sconfitta al primo turno degli Us Open per mano di Simona Halep.

“Non penso che la vittoria di Montreal mi abbia distratto. Semplicemente oggi non ha funzionato minimamente la mia risposta. Mi dispiace aver perso ma non succede nulla. Per me il tennis è un lavoro, non è la vita. Ogni giorno preparo il borsone e vado a lavorare. In futuro farò altri lavori, la mia vita è fuori. Anzi, a volte è quasi difficile lasciare casa per venire a giocare a tennis. Sicuramente giocherò Chicago, c’è ancora abbastanza da fare da qui a fine stagione”.