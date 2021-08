Challenger Como, St. Tropez e Maiorca: I risultati completi del Day 1. Agamenone lucky loser. Forfait Giannessi e Tirante. Bene Vavassori

Md

(1) Altmaier, Daniel vs Domingues, Joao

Menezes, Joao vs (Alt) Furness, Evan

(WC) Iannaccone, Federico vs (SE) Ugo Carabelli, Camilo

Bonadio, Riccardo vs (Q) Erler, Alexander

(4) Cerundolo, Juan Manuel vs Lamasine, Tristan

(Q) Miedler, Lucas vs (Alt) Zeppieri, Giulio

(PR) Cagnina, Julien vs (WC) Cobolli, Flavio

(SE) Serdarusic, Nino vs (7) Huesler, Marc-Andrea

(5) Gaio, Federico vs (Q) Chrysochos, Petros

(LL) Vatutin, Alexey vs Moroni, Gian Marco

(PR) Arnaboldi, Andrea vs Gabashvili, Teymuraz

(WC) Forti, Francesco vs (3) Martin, Andrej

(6) Nagal, Sumit vs Kuznetsov, Andrey

Draper, Jack vs (Q) Vavassori, Andrea

Borges, Nuno vs (LL) Agamenone, Franco

(PR) Lenz, Julian vs (2) Kovalik, Jozef

CHALLENGER Como (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

CH CH Como Baldi F. Baldi F. 6 4 Erler A. Erler A. 7 6 Vincitore: Erler A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Erler A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Baldi F. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Erler A. 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Baldi F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Erler A. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Baldi F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Erler A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Baldi F. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Erler A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Baldi F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Baldi F. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Erler A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Baldi F. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Erler A. 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Baldi F. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Erler A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Baldi F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Erler A. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Baldi F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Erler A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Baldi F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Erler A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [4] Filippo Baldivs [5] Alexander ErlerTDQ

3. [WC] Francesco Forti vs [3] Andrej Martin



CH CH Como Forti F. Forti F. 7 2 1 Martin A. Martin A. 5 6 6 Vincitore: Martin A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Forti F. 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Martin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Forti F. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Martin A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Forti F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Martin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Forti F. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Martin A. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Forti F. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Martin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Forti F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Martin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Forti F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Martin A. 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Forti F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Martin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Forti F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Martin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Forti F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Martin A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Forti F. 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Martin A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Forti F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Martin A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Forti F. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Martin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Forti F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [PR] Andrea Arnaboldi vs Teymuraz Gabashvili (non prima ore: 17:30)



CH CH Como Arnaboldi A. Arnaboldi A. 7 6 Gabashvili T. Gabashvili T. 6 2 Vincitore: Arnaboldi A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Matheus Pucinelli De Almeida vs [6] Lucas Miedler TDQ



CH CH Como Pucinelli De Almeida M. Pucinelli De Almeida M. 7 4 2 Miedler L. Miedler L. 6 6 6 Vincitore: Miedler L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Pucinelli De Almeida M. 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Miedler L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Pucinelli De Almeida M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Miedler L. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Pucinelli De Almeida M. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Miedler L. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Pucinelli De Almeida M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Miedler L. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Pucinelli De Almeida M. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Miedler L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Pucinelli De Almeida M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Miedler L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Pucinelli De Almeida M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Miedler L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Pucinelli De Almeida M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Miedler L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Pucinelli De Almeida M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Miedler L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Miedler L. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Pucinelli De Almeida M. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Miedler L. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Pucinelli De Almeida M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Miedler L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Pucinelli De Almeida M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Miedler L. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Pucinelli De Almeida M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Miedler L. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Pucinelli De Almeida M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Miedler L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Pucinelli De Almeida M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Joao Menezes vs [Alt] Evan Furness (non prima ore: 13:00)



CH CH Como Menezes J. • Menezes J. 0 4 Furness E. Furness E. 0 1 Vincitore: Mene per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Menezes J. 4-1 Furness E. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Menezes J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Furness E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Menezes J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Furness E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. [1] Daniel Altmaier vs Joao Domingues



CH CH Como Altmaier D. Altmaier D. 6 6 Domingues J. Domingues J. 2 0 Vincitore: Altmaier D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Domingues J. 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Altmaier D. 15-0 40-0 4-0 → 5-0 Domingues J. 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Domingues J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Domingues J. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Altmaier D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Domingues J. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Domingues J. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Altmaier D. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Domingues J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Petros Chrysochos vs [7] Alexey Vatutin TDQ



CH CH Como Chrysochos P. Chrysochos P. 1 6 6 Vatutin A. Vatutin A. 6 3 4 Vincitore: Chrysochos P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Chrysochos P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Vatutin A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Chrysochos P. 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Vatutin A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Chrysochos P. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Vatutin A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Chrysochos P. 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 Vatutin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Chrysochos P. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Vatutin A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Chrysochos P. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Vatutin A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Chrysochos P. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Vatutin A. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Chrysochos P. 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Vatutin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Chrysochos P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Vatutin A. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Chrysochos P. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Vatutin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Chrysochos P. 0-15 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Vatutin A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Chrysochos P. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Vatutin A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Chrysochos P. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Vatutin A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [Alt] Andrea Vavassori vs [8] Franco Agamenone TDQ



CH CH Como Vavassori A. Vavassori A. 6 6 Agamenone F. Agamenone F. 1 4 Vincitore: Vavassori A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Vavassori A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Agamenone F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Vavassori A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Agamenone F. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Vavassori A. 0-15 15-15 15-30 40-30 3-2 → 4-2 Agamenone F. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Vavassori A. 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Agamenone F. 0-15 15-40 1-1 → 2-1 Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Agamenone F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Vavassori A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Agamenone F. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Agamenone F. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Vavassori A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Agamenone F. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Vavassori A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

CHALLENGER St. Tropez (Francia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

CH CH Saint Tropez Added D. Added D. 6 6 Madaras D. Madaras D. 4 2 Vincitore: Added D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 3-1

1. [2] Dan Addedvs [5/Alt] Dragos Nicolae Madaras

2. [5] Roman Safiullin vs [WC] Arthur Cazaux (non prima ore: 12:30)



CH CH Saint Tropez Safiullin R. Safiullin R. 7 6 1 Cazaux A. Cazaux A. 6 7 6 Vincitore: Cazaux A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Safiullin R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Cazaux A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Safiullin R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Cazaux A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Safiullin R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Cazaux A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Safiullin R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Safiullin R. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Cazaux A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Safiullin R. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Cazaux A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Safiullin R. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Cazaux A. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Safiullin R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Cazaux A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Safiullin R. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Cazaux A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Safiullin R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Cazaux A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Cazaux A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Safiullin R. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Cazaux A. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Safiullin R. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Cazaux A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Safiullin R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Cazaux A. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Safiullin R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Cazaux A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Safiullin R. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Cazaux A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Safiullin R. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Luca Van Assche vs [6] Elias Ymer



CH CH Saint Tropez Van Assche L. Van Assche L. 6 6 Ymer E. Ymer E. 4 3 Vincitore: Van Assche L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ymer E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Van Assche L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Ymer E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Van Assche L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Ymer E. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Van Assche L. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ymer E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Van Assche L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ymer E. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Van Assche L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Ymer E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Van Assche L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Ymer E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Van Assche L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Ymer E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Van Assche L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Ymer E. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Van Assche L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ymer E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [Alt] Kyrian Jacquet vs Denis Istomin



CH CH Saint Tropez Jacquet K. Jacquet K. 6 3 6 Istomin D. Istomin D. 4 6 1 Vincitore: Jacquet K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Jacquet K. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Istomin D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Jacquet K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Istomin D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Jacquet K. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Istomin D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Jacquet K. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Istomin D. 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Jacquet K. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Istomin D. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Jacquet K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Istomin D. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Jacquet K. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Istomin D. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jacquet K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Istomin D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jacquet K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Istomin D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Jacquet K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Istomin D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jacquet K. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Istomin D. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Jacquet K. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Istomin D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Jacquet K. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Istomin D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. [WC] Valentin Royer vs [3] Gregoire Barrere (non prima ore: 19:00)



CH CH Saint Tropez Royer V. Royer V. 40 1 Barrere G. • Barrere G. 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Barrere G. 0-15 0-30 0-40 1-0 Royer V. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Maxime Hamou vs [6/WC] Jurgen Briand



CH CH Saint Tropez Hamou M. Hamou M. 2 1 Briand J. Briand J. 6 6 Vincitore: Briand J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Briand J. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Hamou M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Briand J. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Hamou M. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Briand J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Hamou M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Briand J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Hamou M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Briand J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Hamou M. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Briand J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Hamou M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Briand J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Hamou M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Briand J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [1] Alexis Galarneau vs [7/Alt] Nicolas Barrientos



CH CH Saint Tropez Galarneau A. Galarneau A. 2 6 6 Barrientos N. Barrientos N. 6 1 4 Vincitore: Galarneau A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Galarneau A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Barrientos N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Galarneau A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Barrientos N. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 3-3 → 4-3 Galarneau A. 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Barrientos N. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Galarneau A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Barrientos N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Galarneau A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Barrientos N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Galarneau A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Barrientos N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Galarneau A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Barrientos N. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Galarneau A. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Barrientos N. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Galarneau A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Barrientos N. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Galarneau A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Barrientos N. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Galarneau A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Barrientos N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Galarneau A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Barrientos N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Galarneau A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [4] Prajnesh Gunneswaran vs Hugo Grenier (non prima ore: 14:30)



CH CH Saint Tropez Gunneswaran P. Gunneswaran P. 5 3 Grenier H. Grenier H. 7 6 Vincitore: Grenier H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Gunneswaran P. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Grenier H. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Gunneswaran P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Grenier H. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Gunneswaran P. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Grenier H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Gunneswaran P. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Grenier H. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Gunneswaran P. 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Grenier H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 5-6 → 5-7 Gunneswaran P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Grenier H. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Gunneswaran P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Grenier H. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Gunneswaran P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Grenier H. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Gunneswaran P. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Grenier H. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Gunneswaran P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Grenier H. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Gunneswaran P. 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Thomas Fabbiano vs [7] Altug Celikbilek (non prima ore: 16:00)



CH CH Saint Tropez Fabbiano T. Fabbiano T. 7 7 Celikbilek A. Celikbilek A. 6 6 Vincitore: Fabbiano T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Celikbilek A. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 Fabbiano T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Celikbilek A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Fabbiano T. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Celikbilek A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Fabbiano T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Celikbilek A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Fabbiano T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Celikbilek A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Fabbiano T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Celikbilek A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Fabbiano T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Fabbiano T. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Celikbilek A. 15-0 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Fabbiano T. 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Celikbilek A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Fabbiano T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Celikbilek A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Fabbiano T. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Celikbilek A. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Fabbiano T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Celikbilek A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Fabbiano T. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Celikbilek A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Bogdan Bobrov vs [8/Alt] Daniil Glinka



CH CH Saint Tropez Bobrov B. Bobrov B. 7 6 Glinka D. Glinka D. 6 3 Vincitore: Bobrov B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Bobrov B. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Glinka D. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Bobrov B. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Glinka D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Bobrov B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Glinka D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Bobrov B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Glinka D. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Bobrov B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Bobrov B. 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Glinka D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Bobrov B. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Glinka D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Bobrov B. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Glinka D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Bobrov B. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Glinka D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Bobrov B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Glinka D. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Bobrov B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Glinka D. 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

CHALLENGER Mallorca (Spagna) – 1° Turno Qualificazione, cemento

PISTA 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Joan Nadal vs [5] Nick Chappell



CH CH Mallorca Nadal J. Nadal J. 1 2 Chappell N. Chappell N. 6 6 Vincitore: Chappell N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Chappell N. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Nadal J. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Chappell N. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Nadal J. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Chappell N. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Nadal J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Chappell N. 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 Nadal J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Chappell N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Nadal J. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Chappell N. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Nadal J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Chappell N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Nadal J. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Chappell N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [3] Thomaz Bellucci vs [WC] Rafael Giotis



CH CH Mallorca Bellucci T. Bellucci T. 6 2 Giotis R. Giotis R. 7 6 Vincitore: Giotis R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Bellucci T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Giotis R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Bellucci T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Giotis R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Bellucci T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Giotis R. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Bellucci T. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Giotis R. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Giotis R. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Bellucci T. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Giotis R. 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Bellucci T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Giotis R. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Bellucci T. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Giotis R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Bellucci T. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Giotis R. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Bellucci T. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Giotis R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Bellucci T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

PISTA 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Sergio Martos Gornes vs [6] Johannes Haerteis



CH CH Mallorca Martos Gornes S. Martos Gornes S. 1 1 Haerteis J. Haerteis J. 6 6 Vincitore: Haerteis J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Martos Gornes S. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Haerteis J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Martos Gornes S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Haerteis J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Martos Gornes S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Haerteis J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Martos Gornes S. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Haerteis J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Martos Gornes S. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Haerteis J. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Martos Gornes S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Haerteis J. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Martos Gornes S. 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Haerteis J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Michael Geerts vs [WC] Aaron Cohen



CH CH Mallorca Geerts M. Geerts M. 3 6 6 Cohen A. Cohen A. 6 3 2 Vincitore: Geerts M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Geerts M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Cohen A. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Geerts M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Cohen A. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Geerts M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Cohen A. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Geerts M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Cohen A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Geerts M. 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Cohen A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Geerts M. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Cohen A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Geerts M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Cohen A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Geerts M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Cohen A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Geerts M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Cohen A. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Geerts M. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Cohen A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Geerts M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Cohen A. 15-0 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Geerts M. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Cohen A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Geerts M. 15-0 15-15 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Cohen A. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

PISTA 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Mukund Sasikumar vs [Alt] Jan Zielinski



CH CH Mallorca Mukund S. Mukund S. 5 2 Zielinski J. Zielinski J. 7 6 Vincitore: Zielinski J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Zielinski J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Mukund S. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Zielinski J. A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7

2. [Alt] Essa Qabazard vs [7] Viktor Durasovic



CH CH Mallorca Qabazard E. Qabazard E. 4 4 Durasovic V. Durasovic V. 6 6 Vincitore: Durasovic V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Durasovic V. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Qabazard E. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Durasovic V. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Qabazard E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Durasovic V. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Qabazard E. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Durasovic V. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Qabazard E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Durasovic V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Qabazard E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Durasovic V. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Qabazard E. 15-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Durasovic V. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Qabazard E. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Durasovic V. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Qabazard E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Durasovic V. 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Qabazard E. 0-15 40-30 1-1 → 2-1 Durasovic V. 15-0 15-15 30-15 15-15 1-0 → 1-1 Qabazard E. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

PISTA 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Nicolas Moreno De Alboran vs [Alt] Reese Stalder



CH CH Mallorca Moreno de Alboran N. Moreno de Alboran N. 6 7 Stalder R. Stalder R. 4 6 Vincitore: Moreno de Alboran N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

2. [Alt] Ruan Roelofse vs [8/Alt] Alejandro Gonzalez